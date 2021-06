80% de casas del Perú se verían afectadas ante un terremoto

Segundos de terror fueron los que se vivieron en Lima y otros puntos del país durante la noche del último martes tras la ocurrencia de un sismo de considerable intensidad. El movimiento telúrico de 6.0 grados se registró exactamente a las 9:54 p.m. y el epicentro se ubicó a 33 kilómetros al sur oeste de Mala, en Cañete, Lima, y a una profundidad de 32 km. Las familias peruanas salieron a las calles por temor a que sucedan algunos desprendimientos, en esa línea, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), reveló que de producirse un terremoto de alta intensidad, el 80% de viviendas, las cuales son construcciones informales podrían desplomarse.

La informalidad en la construcción de muchas viviendas son el principal factor de riesgo

ZONAS MÁS VULNERABLES DE LIMA

Incluso en las zonas periféricas de las ciudades esta cifra llega al 90%, siendo uno de los principales riesgos ante un eventual sismo, pues en Lima se construyen miles de viviendas informales cada año. Por su parte, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI) estima que al año se construyen 50 mil viviendas informales en Lima, a través de la autoconstrucción. Esta situación es preocupante en zonas con suelo flexible como Villa El Salvador, las playas del sur, como San Bartolo, Ventanilla, Comas, Independencia y San Juan de Lurigancho.

Asimismo, el director general del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Carlos Zavala, precisó que algunas familias a fin de reducir costos al construir sus viviendas, no edifican un lugar seguro y se convierten en vulnerables ante ante un terremoto.

“Utilizan ladrillos tubulares, que no son aptos para construir paredes portantes, de acuerdo con la normatividad vigente. En el Perú la gente autoconstruye con el material más barato. No saben que por carga de gravedad pueden funcionar, pero cuando venga la carga de un sismo fuerte no van a resistir y perderán su inversión”, dijo.

El especialista explicó que una construcción con ladrillos tubulares resiste 50% menos que otra edificación con ladrillos de fábrica e incluso los de tipo sólido artesanal. Incluso señala que esto ni siquiera representa una gran diferencia en el presupuesto de construcción para las familias. La diferencia de costo entre el ladrillo tubular y el artesanal es menor al 30%.

“Es básicamente porque los engañan, les ofrecen ese ladrillo que lamentablemente es una inversión desperdiciada porque tras un sismo fuerte no van a poder reparar la casa, porque será muy caro hacerlo. En muchos casos habrá que demolerla”, manifestó.

COSTA VERDE FUE HABILITADA LUEGO DE DESPRENDIMIENTOS

La zona de la Costa Verde, tras el fuerte sismo de 6.0 grados en la capital peruano, protagonizó algunos desprendimientos de rocas en distintos puntos. Ante esta situación las autoridades vieron conveniente suspender el tránsito de vehículos en la zona hasta liberar todas las rocas de la pista. Luego de realizarse estas acciones y verificarse que no existe ninguna situación que ponga en riesgo a las personas que transitan por este circuito de playas, se reaperturó todos los accesos desde las 8:00 a.m. en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

Se identificó que dos geomallas, una en Barranco y otra en Chorrillos, se vieron afectadas por el desprendimiento de rocas; las mismas serán reparadas en el corto plazo. El Equipo de Intervención Rápida (EIR) inició con prontitud rondas de verificación por las zonas vulnerables del Cercado y personal de Fiscalización Posterior de Prolima, continuó inspeccionando la zona de Barrios Altos.

VACUNACAR DE LA COSTA VERDE CONTINUÓ OPERANDO

Los vacunacar habilitados en la Costa Verde, tanto el ubicado en la playa Agua Dulce (Chorrillos) como en donde funcionaba Mistura (Magdalena del Mar), atenderán con normalidad, tras descartarse cualquier riesgo a la integridad de la población, luego del sismo registrado la noche del martes en la provincia de Cañete, así lo di a conocer el Ministerio de Salud (Minsa).

A través de su cuenta de Twitter, la Dirección de Redes de Integradas de Salud (Diris) Lima Centro del Minsa precisó que la atención en el vacunacar de Magdalena del Mar está vacunando con normalidad en su horario habitual de 07.00 a 16.00 horas.

Por su parte, el jefe de la Diris Lima Sur, Alberto Tejada, explicó que la decisión de atender con normalidad en el vacunacar de Chorrillos se adoptó luego que Indeci verificara que ya no hay riesgo de deslizamiento en la Costa Verde.

SEPA CÓMO ACTUAR ANTE UN SISMO SI ESTÁ MANEJANDO POR LA CARRETERA

Tras el sismo de magnitud 6.0 registrado en el distrito de Mala (Cañete, Lima) y la posible ocurrencia de réplicas o nuevos movimientos telúricos, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) brinda las siguientes recomendaciones a los conductores y transportistas de producirse un sismo mientras estén manejando.

Mantenga la calma y disminuya la velocidad hasta detener el vehículo

Ubique su vehículo en una zona segura.

Encienda las luces intermitentes, apague su motor y ponga el freno de mano.

Permanezca dentro su vehículo sin retirarse el cinturón de seguridad.

En caso de estar en la carretera, aléjese de zonas de posibles derrumbes.

Evite ingresar a los túneles.

Cargue siempre un botiquín de primeros auxilios o una mochila de emergencia con un silbato y linterna.

No sature las líneas telefónicas. Utilice mensajes de texto y encienda la radio para escuchar las noticias.

¿QUÉ HACER EN CASO DE SISMO SI TE ENCUENTRAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) exhorta a los usuarios del Metropolitano, Corredores Complementarios y Metro de Lima y Callao, a mantener la calma de ocurrir un sismo durante el uso de alguno de estos servicios, tener en cuenta los protocolos de seguridad que se deben cumplir y seguir las indicaciones del personal.

La institución precisó que en el caso de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, lo más seguro y recomendable es permanecer al interior de los trenes, conservar la calma, y seguir las instrucciones del personal de seguridad que se encuentra capacitado para este tipo de situaciones. El plan de contingencia implica la detención de los trenes y mantener las puertas cerradas hasta que el sismo haya culminado.

En cuanto al Metropolitano, de presentarse un evento sísmico durante un viaje, el bus detendrá su recorrido hasta que este culmine, posterior a ello se dirigirá a la estación más cercana. En tanto, las unidades que se encuentren en la zona de embarque de las estaciones permanecerán con las puertas abiertas para facilitar la evacuación de los usuarios.

En el caso de los Corredores Complementarios, se cuenta con un plan de emergencia ante la eventualidad de un fuerte sismo. Los controladores de vía que están en los distintos paraderos, identificarán los lugares seguros para evacuar a los usuarios, manteniendo la calma y alejándolos de edificios con ventanas, postes de luz o alguna estructura que pudiera desplomarse.

ASÍ DEBES PREPARAR UNA MOCHILA DE EMERGENCIA PARA AFRONTAR UN SISMO

Las emergencias no avisan y por eso es necesario que estemos preparados para enfrentarlas adecuadamente. La mochila para emergencias es un elemento clave del “combo de supervivencia” recomendado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Durante la evacuación debe llevarse la mochila de emergencia, la cual debe estar equipada con artículos indispensables de higiene, botiquín, abrigo, alimentos no perecibles y dinero; artículos de comunicación; artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor, y para otras necesidades básicas.

Esta mochila debe tener un peso total aproximado de 8 kilos y contar con bolsillos internos, laterales y frontales según disponibilidad. Según recomienda Indeci, los artículos deben renovarse según la fecha de caducidad.