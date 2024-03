7 mejores animes sobre brujas

Conoce cuáles son las series más vistas en género de misterio

En el mundo del anime, las brujas surgieron como personajes que despiertan la fascinación y el misterio. Estos seres místicos se convirtieron en el centro de historias cargadas de magia, aventura y enigmas ocultos. Ya sea desempeñando roles heroicos como protagonistas o personificando la oscuridad como antagonistas.

Desde hechizos ancestrales hasta duelos mágicos, el anime de brujas nos sumerge en mundos llenos de encanto y peligro. Esta selección de las mejores series de anime de brujas nos invita a explorar los límites de la magia donde el poder y la sabiduría mística se entrelazan con los destinos de los personajes y el mundo que los rodea.

Por ello, los siete mejores animes sobre brujas son: The Kingdoms of Ruin, Little Witch Academia, The Ancient Magus Bride, Puella Magi Madoka Mágica, Nicky, la aprendiz de bruja, Mary y la flor de la Bruja, y Burn The Witch.