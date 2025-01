John Kelvin, nuevamente en problemas

Kelvin aclara intervención policial y anuncia acciones legales contra filtración de fotos

John Kelvin es el centro de la atención tras ser intervenido por la Policía Nacional del Perú tras supuestamente conducir ebrio. El hecho ocurrió en el distrito de San Borja, cuando el cantante, conocido por sus escándalos y su paso por prisión, fue detenido por agentes de la comisaría local. Según compartió en X el usuario Roger García, el cantante, identificado como Jonathan Sarmiento Llanto, de 38 años, fue intervenido bajo la sospecha de estar bajo los efectos del alcohol.

En las imágenes compartidas, se observa a John Kelvin junto a un oficial de policía cerca de la comisaría, después de la intervención. Cabe señalar que el artista cumple con varias reglas de conducta impuestas tras la denuncia de su expareja, Dalia Durán, por agresión física y psicológica. Como parte de su libertad condicional, se le ha impuesto la obligación de presentarse ante la autoridad judicial y policial cuando se le cite, prohibición de acercarse a Durán, y la obligación de evitar lugares donde se expidan bebidas alcohólicas.

El cantante, sin embargo, se pronunció a través de un video, aclarando que no fue detenido, sino intervenido por la policía. Según sus declaraciones, había salido de una reunión donde no consumió alcohol, sino que solo brindó. «Yo acepto la intervención como cualquier ciudadano. Me hicieron la prueba de alcohol y el resultado fue de 0.27 g/L, cuando el límite permitido es 0.5», explicó. En sus palabras, no sentía que estuviera en estado de ebriedad y consideró que la intervención fue injustificada.

Kelvin también mostró su descontento con la viralización de su imagen, tomada por los oficiales durante el proceso. Aseguró que la foto fue solicitada por los policías como parte de un procedimiento interno, pero lamentó que fuera difundida.

Finalmente, el cantante adelantó que tomará acciones legales contra quienes difundieron su imagen en redes sociales y contra los policías que filtraron la foto. A pesar de la polémica, Kelvin manifestó estar agradecido por los eventos que tiene programados y expresó su felicidad por la gira que realizará en Europa próximamente.