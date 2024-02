180 persona intoxicadas por inhalar gases químicos en La Libertad

Todo ocurrió luego de que ingresaran a campos de cultivos de arándanos

Cerca de 180 empleados de la firma agrícola Cerro Prieto, situada en la provincia de Chepén en la región La Libertad, sufrieron las consecuencias de inhalar gases químicos procedentes de productos de fumigación, según dio a conocer el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

El incidente tuvo lugar después de las 9:00 horas de hoy, cuando los trabajadores ya habían ingresado a los campos de cultivo de arándanos de la mencionada empresa agrícola.

Nueve personas, de la cifra total de afectados, fueron trasladadas a los centros de salud de la provincia, siendo siete llevadas a EsSalud y las otras dos al Hospital de Chepén. El resto de las personas ha sido enviada a sus hogares para completar el proceso de recuperación.

Una de las trabajadoras afectadas compartió su experiencia: “Estábamos ingresando a trabajar y al parecer habían terminado de fumigar. De repente, no podíamos respirar; los ojos se pusieron rojos. Sentí mareos, dolor en el cuerpo, dolor en las piernas. Ahora me siento algo mejor, pero aún me duelen las piernas”, relató a Chepén Estrella Perú Noticias.

El doctor José Luis Varas, perteneciente al Hospital de Chepén, informó que proporcionaron atención a 9 de los trabajadores afectados, pero posteriormente la misma empresa trasladó a 7 de ellos a EsSalud.

“Los pacientes presentaban síntomas como dolor de cabeza, descompensación; no estoy seguro si también vómitos, pero son indicios de intoxicación”, señaló el médico. El galeno agregó que los pacientes se encuentran en estado estable.

Las autoridades están investigando la causa de esta intoxicación masiva entre los trabajadores y están evaluando si la empresa cumplió con los protocolos correspondientes.

