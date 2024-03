“150 mil fonavistas cobrarán su devolución en reintegro 1”

INGENIERO JOSÉ CÓRTEZ, DE LA COMISIÓN AD HOC, REVELA, ADEMÁS, QUIÉNES PASAN POR SU DINERO

Por: Pablo Boggiano B.

De 150 mil fonavistas a más formarán el padrón de Reintegro Número 1 a efectuarse en la quincena de abril, informé, en entrevista exclusiva con El Men, el ingeniero José Cortez, miembro fonavista de la comisión Ad Hoc. Asimismo, refirió que 180 mil son los mayores de 80 años que se espera sean programados y que incluyen a los inscritos en CONADIS y enfermos terminales cumpliendo con la Ley 31928. También habrá un pago a viudas de ex aportantes en junio e inmediatamente se habilitaría el esperado grupo 21.

-Tras casi un mes que les hizo perder los representantes del MEF finalmente la comisión pudo sesionar y aprobar el Reintegro Número 1

Después de una larga conversación, diálogo, y quizás un poco de controversia en el sentido de qué edad deberíamos de dar prioridad, nosotros queríamos que realmente se programe y se pague a todos, el presidente de la comisión hizo hincapié en eso, que realmente se les debe pagar y la ley determina que se les entregue el CERAD a todos, pero lamentablemente la Secretaria Técnica no tiene la capacidad ni los instrumentos para empezar a hacer ese tipo de trabajo.

-¿Por qué la Secretaria Técnica no implementa un nuevo sistema para agilizar sus procesos?

Porque, en primer lugar, no tiene los recursos necesarios, porque su presupuesto ha sido recortado, y dos, porque realmente no tiene el personal suficiente para hacer esa gestión, personal que viene cumpliendo muchas de sus gestiones no solamente de una sino se encargan de otras funciones y es por eso que no se puede hacer ese tipo de trabajo, están avanzando dentro de las posibilidades que tengan.

Lo importante acá es que hemos logrado que en estos grupos de pago no sea como mínimo, como decía 100 mil, ya estemos bordeando un promedio de 150 mil a más fonavistas que puedan salir en los siguientes grupos de pago.

-¿El Reintegro Número 1 será en esa cantidad?

Ese promedio por lo menos más de 150 mil fonavistas, por ejemplo, mayores de 80 años son 322 mil fonavistas en su totalidad, entre ellos están comprendidos vivos y fallecidos, entre los vivos un estudio que ha hecho la Secretaria Técnica es un promedio de 180 mil fonavistas y entre fallecidos unos 140 mil fonavistas. Bajo esas premisas decidimos si no pueden salir los 322 mil podamos sacarlos en dos grupos fraccionados, lo importante es que salgan, son los principales adultos mayores, son personas que necesitan.

.Se confirma la ley: adultos mayores, CONADIS y enfermos graves o terminales

Exacto y el corte se ha hecho con la edad hasta el 31 de marzo, eso nos ayuda a tener el camino para que ya en las próximas reuniones dedicarnos solamente a los lineamientos, bajo esas edades la Secretaria Técnica va comenzar a trabajar y comenzar a filtrar a todos esos fonavistas que son mayores de 80 años y ya saber con exactitud cuántos fonavistas saldrán en el reintegro.

–Otro tema era diseñar un cronograma de pago, para evitar las incertidumbres que el fonavista supiera exactamente cuando se le va a pagar, en primera idea ¿sería de manera bimensual?

La propuesta va sobre dos premisas: uno, grupos de pago que tengamos mayores de 60 años hasta mayores de 80, en cuántos grupos puedan salir; dos, qué cantidad pueda salir de aquí a más adelante, y por último, cuántos recursos económicos se necesitará, aparte que tenemos que considerar aquellos fonavistas que no se les ha pagado ni un sol.

No solamente debemos tomar en consideración los grupos que han salido, también quienes faltan pagar además de los que se van a incorporar en el proceso, conforme vayamos evaluando a los fonavistas, entonces ese recurso que tenemos hacer también una evaluación que es importante sobre la recuperación. Además decirle al MEF que pague su deuda pública tal como se expresa en varias sentencias del TC. El estado tiene deuda con el Fonavi mientras hayan cogido recursos de Fonavi cuando fueron cesionarios.

–El estado tendría que reconocerles en promedio 3,300 millones para poder completar el proceso de devolución ¿cómo hacer para que el ejecutivo comience a pagar lo que debe?

Ya hemos enviado un documento en el cual estamos pidiendo una reunión con el actual ministro de Economía José Arista y tener una conversación ya como miembros de la comisión Ad Hoc o también como federación, en ese sentido se tomarán las acciones pertinentes para programar la devolución de esos dineros.

–Como ya se confirmó, el reintegro la quincena de abril, días más, días menos y habiendo un cronograma bimensual ¿para cuándo se daría el grupo 21, inicialmente saldrían de los 500 mil en verificación?

Si nos proyectamos con este reintegro a la quincena de abril y según lo que nos informe el secretario técnico mientras el proceso llega y se manda los padrones al banco y todo eso, y de la quincena mientras se corrigen defectos del proceso, digamos quince días más, ver cualquier casuística o problemática que aparezca en el proceso de pago. Terminando esos 10 o 15 días, vemos el siguiente grupo, nos dan casi dos meses para programar el siguiente grupo que en estimado podría salir en junio.

Eso lo que hemos acordado: que de aquí dos meses se puedan programar a las viudas de aquellos fonavistas mayores de 80 años, quincena o finales de junio, y también hemos determinado que el cierre del padrón la misma fecha de este reintegro que sale en abril que es el 27 de febrero, ¿por qué hemos hecho eso? para darle la seguridad a la Secretaria Técnica que no cierre más de esa fecha para ir trabajando con ese padrón para que salgan las viudas en el próximo grupo en junio. De junio se programaría el grupo 21 a partir de ahí deberíamos programar una fecha de cierre, esperemos sean más de 100 mil fonavistas para poderles dar el pago que le corresponde.