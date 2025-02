Wilson Soto: «Hemos tocado diversas problemáticas»

Wilson Soto, aseguró que su encuentro con el ministro del Interior, fue para abordar problemas de seguridad en Huancavelica.

El parlamentario, Wilson Soto, reconoció haber mantenido una reunión con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el pasado catorce de febrero. A pesar de las especulaciones, el parlamentario, precisó que conversaron sobre cuestiones de seguridad en su región, Huancavelica y no sobre la posible moción de censura que enfrenta el ministro.

«Me reuní con el ministro del Interior el pasado 14 de febrero en compañía de tres alcaldes de Huancavelica. Justamente hemos tocado diversas problemáticas y firmado dos convenios, ya que las comisarías en Huancavelica están en pésimas condiciones«, mencionó el legislador.

Como se recuerda, la congresista Susel Paredes, requiere apenas una firma más para presentar formalmente una moción contra Santiváñez. Sin embargo, en medio del caso, un informe de un diario local reveló que, durante los meses de enero y febrero, el ministro se reunió con veinte congresistas.

Tras estas acusaciones, Soto, se mostró enfadado y rechazó categóricamente que su reunión con Santiváñez tuviese otro fin que no fuera el de buscar mejoras en seguridad para su región. «Hay algunos parlamentarios que están tergiversando y lo rechazo categóricamente. Como congresista, nadie me puede prohibir si yo me puedo juntar y conversar sobre las problemáticas de mi región», comentó Soto.