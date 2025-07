Williams Riveros fue operado y es baja en Universitario

Se pudo conocer respecto al estado de salud de Williams Riveros, defensa de Universitario, en las últimas horas.

Este sábado, Universitario recibe a Los Chankas en lo que será un partido vital para los cremas en la fecha final del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. Sin embargo, Universitario de Deportes presentará una sensible baja de cara a este cotejo en condición de local en el Estadio Monumental.

Se pudo conocer que el defensa central paraguayo Williams Riveros se pierde el duelo frente a los ‘guerreros’ en el Monumental. Resulta que Riveros presentó un cuadro de apendicitis, por lo que fue trasladado de emergencia a una clínica de la capital. De esta manera, el popular ‘Tarzán’ fue intervenido de manera quirúrugica, lo que lo convierte en ausencia de cara al final del Apertura.

Lamentablemente para los intereses de Universitario, ese partido no sería el único que se perdería el popular ‘Tarzán’, ya que -como mínimo- se necesitan dos semanas de reposo por una apendicitis. Sin embargo, para un futbolista profesional o atleta de alto rendimiento, el tiempo de recuperación es mayor, puesto que tras las dos semanas recién puede volver a trotar y moverse a voluntad, no más.

Luego, correspondería hacer la readaptación física después de la para y el reacondicionamiento con balón. Según José Carvallo, exarquero crema, «a mí me tomó 25 días y aún no estaba al 100%«. Entonces todo indicaría que no estaría para el encuentro ante Chankas y el inicio del Torneo Clausura.