“Voto de confianza no debe estar condicionado a cambio de ministros”

Mirtha Vásquez, presidenta del Consejo de Ministros, indicó que el voto de confianza que solicitó al Congreso no debe estar condicionado al cambio de ministros, en alusión a Luis Barranzuela (Interior) y Carlos Gallardo (Educación), esto pese a que la mayoría de bancadas lo piden.

“Hay algunas bancadas que sí han hecho un pedido específico sobre sacar ministros antes de votar la confianza. El voto de confianza tiene que girar en torno a la política que el Gobierno presenta, hemos expuesto las acciones, qué avances tenemos y cuáles son nuestras metas, creo que ese es el núcleo central del voto de investidura”, indicó la premier en diálogo a RPP.

Asimismo, indicó que algunos de los cuestionamientos contra ciertos ministros “son válidos”, pero “cuando hacen acusaciones tan graves como, por ejemplo, al ministro de Educación (Carlos Gallardo) que tiene vinculaciones con el terrorismo, les he pedido a las bancadas que me entreguen alguna prueba y ninguna me ha entregado ningún medio probatorio”.