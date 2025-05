¡Volvió el COVID-19!

Variante XEC se propaga en todo Tailandia y alerta al mundo

Las autoridades sanitarias de Tailandia han confirmado un brote significativo de la variante XEC del COVID-19, detectando más de 71 mil casos y al menos 19 muertes entre enero y mayo de 2025. La variante, considerada un sublinaje de Ómicron, combina características de las cepas KP.3.3 y KS.1.1.

Esta nueva variante se ha vuelto preocupante por su alta transmisibilidad: se propaga hasta siete veces más rápido que la gripe común, según el Ministerio de Salud tailandés.

En respuesta al brote, el gobierno tailandés ha intensificado las medidas de control sanitario. Entre ellas, se encuentra la distribución masiva de mascarillas, pruebas rápidas de COVID-19 y productos de desinfección. También se han reforzado las campañas de prevención en escuelas y comunidades vulnerables.

Las autoridades pidieron a la población mantener la higiene, usar mascarillas en espacios cerrados y acudir a vacunarse, en especial los grupos de riesgo como adultos mayores y personas con comorbilidades.

Leer también [Presidente de Taiwán insta a la solidaridad]

La variante XEC presenta síntomas similares a los de otras cepas de Ómicron: fiebre, tos, fatiga, dolor de garganta, congestión nasal, y en algunos casos, pérdida del olfato y vómitos. Si bien no se ha comprobado que cause formas más graves de la enfermedad, la preocupación reside en su velocidad de contagio, que podría colapsar los sistemas de salud si no se controla.

Tailandia ha pedido cooperación ciudadana y reiteró que, de mantenerse las medidas preventivas, el brote podría ser controlado antes de llegar al mes de julio.