Vladimir Cerrón a Kelly Portalatino: “Amor, te amo”

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, envió mensajes de voz en aparente estado de ebriedad a la legisladora Kelly Portalatino. Los audios, que contienen comentarios de connotación sexual, fueron enviados durante una madrugada de 2022, según un informe periodístico difundido.

“Kelly, toda mi promoción te quiere, si tú no eres la próxima presidenta, vas a ser la vicepresidenta o canciller, no sé, pero no hay boleto de regreso, caraj*. Por eso debemos ser la vanguardia, amor”, dijo en el audio Vladimir Cerrón.

“Kelly, me gusta tu carácter, tu forma de ser. No sé por qué me he enamorado de ti”. Posteriormente, Cerrón agrega: “Tú sabes que el borracho y el niño dicen la verdad. Aunque el borracho dice que nunca está borracho, siempre dice la verdad. El 13 de agosto es nuestro aniversario, amor, y vamos a celebrarlo a lo grande como un partido triunfador. Te amo”, agregó.

Portalatino no hizo comentarios al respecto cuando el portal periodístico le consultó sobre estas comunicaciones, sin embargo, a la mañana siguiente aseguró que no las recordaba.

“Quiero aclarar que mantengo una amistad con el señor Vladimir Cerrón. Si fuese verdad estos audios yo me siento halagada. Sin embargo, hay que investigar si es creado por inteligencia artificial”, dijo Portalatino.