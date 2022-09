Vizcarra echó a Acuña

Martín Vizcarra, expresidente de la República que fue vacado del cargo en el 2020, aseguró que meses antes de ser retirado del cargo recibió un pedido por parte de César Acuña y su hijo, el excongresista Richard Acuña, para que prolongue su mandato dos años más.

“César Acuña, presidente de Alianza Para el Progreso (APP) y también con Richard Acuña, su hijo y congresista, me hacen una propuesta y me dicen ‘presidente, ¿por qué no prolongamos el mandato presidencial y congresal? Como estamos en esta situación de pandemia no puede haber elecciones el próximo año 2021’”, aseguró, en un vídeo, que le dijo Acuña en esa oportunidad.

“¿Por qué no prolongamos unos dos años más y nosotros apoyamos desde el Congreso el prolongar el periodo presidencial que debería terminar el 28 de julio del 2021?’ Y yo fui claro y rotundo: de ninguna manera”, indica que fue la respuesta que le dio.