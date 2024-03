Villa El Salvador: hombre acuchilla y mata a perrito

El hecho se registró en el asentamiento humano Edilberto Ramos

Un suceso lamentable tuvo lugar en el asentamiento humano Edilberto Ramos, Villa El Salvador, cuando un hombre apuñaló a un perro tras un incidente donde este mordió a su nieto. Según lo difundido por noticiero local, el incidente ocurrió mientras un grupo de niños retornaba a casa con una pelota. En circunstancias desafortunadas, uno de los menores pisó accidentalmente al perro, lo que desencadenó un ataque por parte del animal, dejando al niño con una herida facial.

Tras el regreso del niño a su hogar, informó a sus familiares sobre lo sucedido. Fue entonces cuando el abuelo del menor tomó la iniciativa de buscar al perro, conocido como ‘Chocolate’, y le propinó varios cuchillazos. Debido a la gravedad de las heridas y la pérdida de sangre, el perro no logró sobrevivir.

Este trágico desenlace causó indignación entre los vecinos, quienes confrontaron al individuo por su acción. Sin embargo, a pesar de las evidencias captadas por las cámaras de seguridad, el hombre negó los hechos.

Vecinos condenaron enérgicamente el acto de maltrato animal, destacando la injusticia de la situación. “El perrito se asustó, corrió. Claramente hizo el intento de defenderse porque alguien lo pisó. Cuando el niño llegó a su casa, el abuelo llegó aquí enfurecido con un cuchillo grande y le hizo eso al perrito. Era un buen perrito. A mí nunca me ha atacado. Su agüita siempre le damos y que el señor venga a hacer eso no es dable, pues”, expresó uno de los vecinos.

Por otro lado, los familiares del niño negaron los acontecimientos. “La señora lo ha hecho dormir”, gritaron al medio mencionado. Sin embargo, la vecina a quien señalaron refutó tales acusaciones, explicando que el can no sobrevivió al ataque. Además, manifestó temor a posibles represalias debido a la violencia demostrada por estas personas.

“Prefiero mantener mi identidad en incógnita porque me da miedo que me hagan daño”, indicó. Además, resaltó que el cruel acto de maltrato animal aún no ha sido denunciado ante las autoridades.

Se recomienda a los ciudadanos presentar denuncias policiales digitales en casos similares. La denuncia se puede realizar a través del sitio web de la Policía Nacional del Perú, garantizando un proceso seguro y eficiente para la protección de documentos importantes.