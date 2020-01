Vilcatoma no quiere a profesionales como congresistas

Hace de las suyas una vez más. Yeni Vilcatoma, postulante al Parlamento por Solidaridad Nacional, desató un debate al asegurar que los congresistas “no necesariamente tiene que ser un profesional” y que pueden “no saber leer ni escribir”. Junto a sus adversarias políticas Rocío Silva Santisteban, Pepi Patrón y Diana Ricalde, la exlegisladora de Fuerza Popular participó un intercambio de ideas con respecto a los requisitos que deberían tener los aspirantes al Congreso.

“Quiero decir algo y esto me lo ha enseñado la experiencia. El congresista no necesariamente tiene que ser un profesional, puede ser un representante de su pueblo, puede no saber leer ni escribir, (pero) hay que respetarlo porque representa a un grupo de personas”, señaló.

En el debate que se preparó entre las candidatas Rocío Silva del Frente Amplio, Pepi Patrón del Partido Morado y Diana Recalde de Perú Nación, se intercambiaron ideas respecto al tópico, unas a favor y otras en contra de lo señalado por la exlegisladora.

Al respecto, Diana Ricalde, de Perú Nación, discrepó con Vilcatoma y aseguró que los parlamentarios deben ser profesionales para así poder tener “criterio para legislar”.

«Si queremos una representación del pueblo, cualquiera puede ser congresista, lo dice nuestra Constitución; pero a mí sí me parece que deben tener una profesión para que tengan criterio para poder legislar y nadie los pueda engañar», recalcó.

Por otro lado, la idea de Vilcatoma fue apoyada por la representante del Frente Amplio, Rocío Silva, quien aseguró que «muchos buenos congresistas han sido obreros», resaltando que saber cómo manejar los intereses de quienes representan lo que debe tomarse como prioridad.

Por su parte, Pepi Patrón del Partido Morado secundó la afirmación de la candidata por Solidaridad Nacional, pues no cree necesario que un congresista deba ser profesional para hacer una buena representación.