(VIDEO) Lionard Pajoy recordó que en el Alianza Lima campeón del 2017 “no pesaban los nombres”

El exdelantero colombiano Lionard Pajoy quien se consagró campeón con Alianza Lima en el 2017 sostuvo que una de las claves del éxito, fue el buen manejo del grupo que ejercía el técnico Pablo Bengoechea y donde no pesaban los nombres.

“Yo sé que todos los equipos se prepararon, pero lo que nosotros hicimos durante el año fue importante porque si había que marcar lo hacíamos, si íbamos ganando y había que defender, ahí no pesaba ningún nombre, en muchos partidos terminaba hasta de lateral izquierdo o derecho. Cuando teníamos que ir por un resultado y defenderlo, lo hacíamos, que muchas veces eso pasa en otros equipos como que el delantero se preocupa más en su responsabilidad que es hacer goles y ya. Como que a veces se pierde esa cuota de sacrificio que a veces toca. Creo que en ese tiempo todos la teníamos clara y logramos conseguir el título”, sostuvo Pajoy en diálogo con el Portal Menú Deportivo.

Lionard Pajoy de 40 años, destacó el buen trabajo del uruguayo Pablo Bengoechea, resaltando como factor clave para conseguir el título del 2017, el excelente manejo del grupo. El delantero colombiano marco 17 goles en aquel año.

“Una de las cosas más importantes que tenía el equipo del 2017 era la amistad. Pablo le podía hablar a cualquier jugador tranquilamente. Te lo digo porque uno como jugador conoce, algunos que no juegan no están contentos, pero ese grupo siempre estaba bien, sin runruneo ni cosas malas, era un grupo al que no jugaba, seguía apoyando. Pablo era muy serio en sus decisiones. Él me decía: Pajoy, vas a jugar el domingo y miércoles, pero el otro domingo no vas a jugar, así marques cinco goles no te pongo y de verdad no me ponía, cumplía con su palabra. Pablo, tuvo un manejo de grupo excelente y eso ayudó para lograr el campeonato”, señaló.

Por ahora retirado de las canchas de fútbol, Pajoy quien radica en los Estados Unidos, conto la tristeza que sintió aquel 28 de noviembre del 2020, cuando Alianza Lima, caía en el Nacional ante Sport Huancayo y prácticamente perdía la categoría, “Fue un golpe que para uno quien estuvo dos años en el equipo se sintió porque Alianza Lima es un club ordenado, que siempre quiere mejorar y verlo descender fue algo muy triste”. Dijo a Menú Deportivo.

El colombiano que marco un total de 23 goles con la camiseta “Blanquiazul” durante los dos años que la defendió, tiene los mejores recuerdos tras sus cinco años jugando en el Perú. “Siento que Perú ayudó mucho en mi carrera. Recuerdo que en el primer año que llegué salí goleador y me impresionó mucho, entonces a partir de ahí comencé a trazar objetivos y me dije: Estoy haciendo goles y quiero llegar a un equipo grande, lo conseguí y campeone”.

Lio, se fue enamorado del Perú y extraña mucho la comida peruana. “Acá en la casa hago ceviche. La verdad que a Perú lo llevo siempre en el corazón, estoy pendiente de los equipos en que he jugado y los que han subido, siempre trato de estar pendiente”. Manifestó

El goleador también se refirió al presente de Alianza Lima, que marcha en la casilla 14 de la Liga 1, con 5 puntos tras sumar tres derrotas consecutivas.

“Para Alianza y el fútbol peruano es bueno el nombre que Cristian Benavente, Jefferson Farfán .Algo similar está pasando en Colombia, es están llegando jugadores que jugaban mucho tiempo afuera y eso le está dando a la liga un plus, se puede ver un fútbol más emocionante. Vi que en estos días Alianza Lima perdió. En Estados Unidos solamente me pasan los partidos de ese momento pero trato de estar pendiente”, indicó.

Finalmente, Pajoy tuvo palabras de elogio para la hinchada blanquiazul. ”En Estados Unidos hay muchos peruanos y el peruano que me vea en la calle y si es hincha de Alianza Lima me reconoce y dice: Gracias por el título del 2017, la guerrearon, la lucharon, me piden fotos, me invitan ceviche. Estoy jugando torneos y es con peruanos, que me han invitado a jugar, ha venido Leao Butrón y quedamos campeones en un torneo”, finalizó el exdelantero para el portal Menú Deportivo.