(VIDEO) Paolo de La Haza: “El ganador de la final será el espectador”

El defensa peruano Paolo de La Haza, campeón con Alianza Lima en el 2017 calificó el camerino aliancista como una “verdadera caldera” asegurando que es uno de los mejores que le ha tocado vestir en sus carrera deportiva.

De la Haza quien también vistió la casaquilla de Sporting Cristal en el 2014-2015 se animó a destacar el camerino de los blanquiazules que jugaran el 21 28 de noviembre la final del campeonato peruano.

“El camerino de Alianza Lima es una caldera como siempre dicen, uno de los mejores vestuarios que me tocado compartir, que me ha tocado vivir. Desde que sales del camerino y está el Señor de los Milagros es como que te prende fuego en el cuerpo y ese creo que es el mejor camerino que me ha tocado vestir”, declaró De La Haza.

En conversación con “Amigos del Fútbol”, el defensa del Atlético Grau de Piura que logró su ascenso al fútbol profesional habló sobre la final del campeonato.

“La verdad que los dos tienen bien merecida la opción de poder jugar la final. Me ha tocado estar en los dos clubes, salí campeón con los dos clubes, pero es difícil decir quién puede ganar una final porque tú lo has jugado cantidad de veces y tú sabes que las finales no se juegan, se ganan”, señaló.

Para Paolo de La Haza ambos equipos tienen muy grandes jugadores de mucho nombre.

“Esperemos que sea una final que el espectador pueda disfrutar, pero como te repito, es muy difícil poder inclinarme por alguno porque la verdad es que le tengo cariño a los dos porque me tocó estar en los dos, donde me trataron espectacularmente, así que desde aquí desearles lo mejor y que gane el mejor y que salga campeón el que lo merece”, remarcó.