Venezuela y Guyana en tregua por el Esequeibo

Los presidentes de Venezuela y Guyana se han visto las caras en San Vicente y las Granadinas para acordar no amenazarse ni usar la fuerza en su disputa por el Esequibo, una región rica en petróleo y minerales que hoy en día pertenece a Guyana.

No se llegó a ninguna resolución de fondo, seguramente porque no puede haberla. Nicolás Maduro reclama para su país esa tierra, mientras que el máximo mandatario de esa diminuta nación, Irfaan Ali, asegura que no hay ninguna posibilidad de que las demandas venezolanas sean atendidas, por lo que el asunto ha quedado en punto muerto.

Los presidentes se han reunido después de dos semanas de enorme tensión, en las que la comunidad internacional ha llegado a temer que las diferencias se tradujeran en un conflicto bélico. El encuentro se llevó a cabo con la presencia de miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), la Celac, representantes del Gobierno de Brasil y observadores de la ONU.