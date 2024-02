Venezolanos arrasan en Perú con cumbia

Los Chamos de la Cumbia: venezolanos que encienden las redes con ritmo peruano.

En el vibrante escenario musical peruano, la cumbia ha conquistado corazones y recientemente, una orquesta inusual está robando la escena. Los Chamos de la Cumbia, una banda compuesta exclusivamente por venezolanos, se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales, captando la atención de usuarios y ganando elogios por su talento artístico.

A través de un video compartido por la cuenta Sol Sensación en TikTok, se presenta a la orquesta formada por dos músicos masculinos y una talentosa vocalista venezolana. En una interpretación cautivadora, la vocalista se sumerge en uno de los éxitos más conocidos de la orquesta peruana Corazón Serrano, entonando la emotiva letra de ‘La borrachita’.

Mientras la voz de la cantante marca el compás, sus compañeros ejecutan los característicos pasos de baile de las orquestas peruanas, generando un ambiente festivo y contagioso. En el comentario del video, se destaca la versatilidad y la alegría de Los Chamos de la Cumbia, presentándolos como una opción divertida para cualquier celebración.

La reacción de los usuarios en TikTok no se hizo esperar. Comentarios como “Nosotros no le ponemos peros a nada, estamos en todas” y “Sigan así, chicos, me encanta que los venezolanos trabajen y salgan adelante” reflejan el apoyo y la admiración hacia la perseverancia de este grupo musical. La conexión entre la música peruana y el talento venezolano ha generado una ola de comentarios positivos, destacando la capacidad de Los Chamos de la Cumbia para trascender fronteras culturales y encontrar su lugar en la escena musical peruana.