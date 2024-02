Monique Pardo alarma a sus seguidores: “Estoy grave”

Monique Pardo ha generado preocupación en redes sociales al anunciar su estado de salud grave, lo que ha inquietado a sus seguidores

Después de experimentar problemas de salud durante el año pasado, supuestamente relacionados con las secuelas de una caída en el programa de Gisela Valcárcel en 2021, la artista de 67 años vuelve a aparecer con una sorprendente revelación.

En su última publicación, Monique Pardo denunció a través de su cuenta personal la atención insatisfactoria que estaría recibiendo por parte del Seguro Social de Salud (EsSalud). Con un tono desesperado, la exvedette expresó: “Estoy grave, EsSalud me abandona. Un servicio pagado“, según se lee en Facebook.

Además, Monique Pardo realizó un llamado urgente al profesional de la salud encargado de su atención, rogándole que tome medidas para garantizar su bienestar. “¡Dr. Príncipe, haga algo!“, imploró en su mensaje.

Sin embargo, Monique Pardo no proporcionó detalles específicos sobre la naturaleza de su actual complicación de salud. Este nuevo episodio de angustia se suma a los desafíos que la artista ha enfrentado en los últimos años, incluida una denuncia pública contra la productora GV Producciones por las consecuencias de la caída sufrida en su programa, por la cual solicitó una compensación económica.

“Fue un atentado contra mi vida, tengo casi medio cuerpo con moretones, creo que estoy viva de milagro porque caí de cara, mi frente golpeó el piso. Pero mis huesos son fuertes, no me he roto ninguno. Gisela no tiene responsabilidad en esto, pero siento que me empujaron, me hicieron volar en el escenario”, sostuvo la actriz cómica en aquella oportunidad.

En el año 2023, la exvedette también reveló haber sido víctima de extorsiones, mientras continuaba enfrentando las secuelas físicas y emocionales de aquel accidente. En medio de la incertidumbre sobre su salud y su preocupación por la atención médica recibida, sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre su estado y le brindan su apoyo incondicional en este difícil momento.

Monique Pardo anunció que el 31 Juzgado Civil admitió demanda a productora de Gisela Valcárcel

Monique Pardo ha comunicado que el Juzgado Civil ha aceptado la demanda que presentó contra la productora de Gisela Valcárcel, GV Producciones. Solicita una compensación de S/250.000 por un accidente ocurrido en el set de ‘El Gran Show’ en 2021.

“Hoy tengo que admitir en todo el Perú que estoy feliz por un motivo y muy triste por otro. Feliz porque hay justicia en mi Perú, la demanda que yo por fin he logrado hacer ha sido admitida contra GV Producciones, que yo supongo la señora es Gisela Valcárcel, a quien le supliqué con lágrimas que solamente quería un abrazo, un beso en la frente, un plato de comida y un médico”, dijo la intérprete de ‘Caramelo’, quien formaba parte del programa y participaba en diversos desafíos de baile. Durante uno de los episodios, sufrió una caída que resultó en golpes en su cuerpo”

Según la comediante, el incidente que sufrió en el set de televisión de Valcárcel no fue un accidente fortuito, ya que dependía de un equipo y de sus compañeros de baile, quienes no lograron evitar su caída.

“No fue una caída nada casual, eso habíamos ensayado. Ese aparato no se podía mover mientras yo no esté sentada y agarrada de dos soportes, pero yo confié en mis compañeros. Dicen que uno de ellos fue el ‘Activador’. Habrá que comprobarlo. (…) Los que hicieron eso merecen la cárcel porque eso estaba ensayado”, mencionó en aquella oportunidad.

