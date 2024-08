Velásquez: “Estamos haciendo la huelga de hambre”

El Secretario de Asuntos Pedagógicos, Alfredo Velásquez, indicó que el siguiente paro podría ser la huelga indefinida.

La protesta realizada por parte de los maestros integrantes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), podría adoptar una medida más drástica en busca de que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, atienda sus demandas de obtener un salario digno y también el aumento del seis porciento del Producto Bruto Interno (PBI) para la educación.

Conforme al secretario de Asuntos Pedagógicos del Sutep, Alfredo Velásquez, indicó mediante su diálogo con un medio de prensa, que el siguiente paso luego de la huelga de hambre la cual ya fue atacada por los docentes a nivel nacional, será la de una huelga nacional indefinida.

Asimismo, Velásquez sostuvo que la responsable directa de lo que pueda ocurrir con la integridad de los docentes que participen dicha de la huelga, será de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

“Nosotros responsabilizamos en primer lugar de lo que le va a pasar a los maestros y auxiliares que están asumiendo (el paro) a largo y ancho de la patria, a la presidenta de la República, porque esto es porque realmente es por su intransigencia e indiferencia de ella y del ministro de Economía”, afirmó Velásquez.

“Si ellos no atienden, estamos convocando una asamblea nacional para el día 31 de agosto y ahí determinaremos obviamente una huelga nacional, hasta ahora hemos hechos paros, movilizaciones y estamos haciendo la huelga de hambre para no perjudicar las clases de nuestros estudiantes y no perjudicar el año escolar. Sin embargo, si no hay atención, si seguimos viendo a insensibilidad de las autoridades, obviamente no nos queda otra cosa que suspender las clases e irnos a una huelga nacional que vamos a acatar los más de 400 mil a lo largo y ancho de la patria”, añadió.