Dina Boluarte es denunciada por muertes en manifestaciones

Tras esta segunda denuncia, se encuentran los exministros Marisol Pérez Tello, Mirtha Vásquez y Diego García Sayán, quienes forman parte de los dieciséis ciudadanos que presentaron dicha demanda contra la presidenta Dina Boluarte.

Tras un comunicado, los ciudadanos Marisol Pérez Tello, Walter Albán, Mirtha Vásquez y Diego García Sayán, quienes fueron ministros de Estado, mencionaron que han “denunciado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a las autoridades del Perú implicadas en los hechos conducentes a la muerte de cuarenta y nueve peruanos y de, al menos, 334 heridos, producidos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023″.

Asimismo, el documento, indica que el proceso de presentación de la denuncia contra la mandataria de la Nación, Dina Boluarte, y otras autoridades, han incumplido con las exigencias de la corte, actuando “con estricto apego al derecho internacional y a la legislación peruana”. Dicha declaración, precisa que se espera una investigación y, además que se llegue “hasta las últimas consecuencias, incluyendo las medidas cautelares a que haya lugar”.

“Cuando atravesamos una de las etapas más críticas de nuestra historia, caracterizada por una severa afectación de los principios de la democracia representativa y muy graves violaciones a los derechos humanos que no pueden, no deben, quedar en la más absoluta impunidad”, se visualiza mediante el comunicado.

LEE TAMBIÉN:

Cabe señalar que, entre los firmantes, se encuentran el ex procurador Antonio Maldonado, el ex embajador Harold Forsyth, entre otras personas. Por su parte, la excongresista Indira Huilca, quien también se encuentra en la lista de firmantes, mencionó que “las graves violaciones a los DDHH de este régimen no pueden quedar impunes”.

Tras ello, la abogada de Aprodeh, Gloria Cano, se manifestó y señaló que “el desarrollo de la institucionalidad democrática. Al ver cómo se ha ido deteriorando esta situación y al no haber una confianza de que las investigaciones sigan su curso; y al advertir las constantes amenazas al Ministerio Público, decidimos impulsar esta demanda”.