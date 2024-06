Vecinos denuncian que grifo Primax planea reabrir sin compensar a afectados

Dos muertos, decenas de heridos, innumerables daños materiales y miles de afectados no parecen importar. Residentes cerca del grifo de la explosión denuncian haber visto trabajadores con intenciones de reabrir la estación.

Hace un mes, la explosión en el grifo Primax Espinoza, situado en la avenida Lima de Villa María del Triunfo, dejó dos víctimas fatales y más de cincuenta afectados. A pesar del devastador impacto, los vecinos denuncian que el grifo planea reabrir sin haberles indemnizado por los daños. “Nadie me ha hablado, nadie me ha dicho nada. Mi casa, mi vivienda, sigue destruida”, afirmó don Jacinto Escobar, uno de los damnificados.

Raúl Ticlio, propietario del hostal Sagitario, afirmó que los problemas ocasionados parecen no haber sido suficientes, pues denuncia haber visto trabajadores en el grifo: “Sí, la gente está entrando a trabajar ahí. Como está cercado, no se ve, pero está claro que siguen trabajando. Están tratando de culpar a la empresa que transportaba el gas y no al grifo. Ahora pretenden culpar al operador del tanque”.

Además, añadió que tampoco ha recibido mayores ayudas por parte de los responsables: “Nosotros estamos prácticamente igual al día de cuando pasó la explosión, así sigue”, declaró. La incertidumbre y la falta de un lugar seguro han afectado tanto la salud física como mental de los vecinos. La situación se agrava al considerar que el grifo planea reabrir, generando temor entre los residentes de que una tragedia similar pueda repetirse.

Según testimonios recabados por el reportero Adolfo Bolívar de Latina Noticias, los afectados siguen esperando respuestas. “Al principio, todas las entidades públicas se hicieron presentes, pero todo ha sido una cuestión circunstancial y momentánea”, comentó don Jacinto. Hasta ahora, ni la aseguradora ha dado respuestas claras sobre los montos de reembolso. La falta de una solución concreta mantiene a los vecinos en una situación precaria y de incertidumbre.

VMT todavía tiene escombros causados por la explosión

A 30 días de la explosión, los escombros aún son parte del paisaje en Villa María del Triunfo. Adolfo Bolívar reportó que algunos residentes han logrado colocar nuevas ventanas, pero la mayoría continúa sin recibir ayuda adecuada. “Mi casa sigue destrozada. Aun cuando estamos tratando de arreglarla, estamos a 30 días y sigue en escombros, todo abandonado”, explicó don Jacinto Escobar. La aseguradora Ábaco, aunque presente inicialmente, no ha proporcionado ninguna solución concreta a los damnificados.

Los daños no solo fueron materiales: vecinos sufren daños psicológicos

El impacto de la explosión no se limitó a los daños materiales; los efectos psicológicos son profundos y duraderos. “Tenemos un daño de salud mental, de salud psicológica. Además, nuestro proyecto de vida se ha truncado”, expresó Raúl Ticlio. La falta de un lugar seguro y el temor de que el grifo vuelva a funcionar han generado un ambiente de constante ansiedad y estrés entre los vecinos. La reactivación del grifo sin una adecuada indemnización y apoyo a los afectados solo incrementa esta situación de vulnerabilidad y desprotección.

Leer también: