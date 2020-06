Vanessa Terkes le busca la boca a Magaly Medina

Luego de que le realizara una entrevista a Yahaira Plasencia, Vanessa Terkes fue blanco de críticas por parte de Magaly Medina. Sin embargo, la expareja de George Forsyth, reveló que la popular “Urraca” nunca reconocería que hizo una buena entrevista, porque le haría competencia.

“Es una de mis primeras entrevistas, soy una ‘wawita’ y no es a lo que me quiero dedicar. ¿Creen que algún día Magaly diría que lo hice muy bien? No, porque sería competencia para ella y lo sabe muy bien”, expresó.

Vanessa, está muy contenta con el trabajo que ha venido desempeñando en la radio, por lo que se considera que podría ser competencia para la conductora de espectáculos, así no le guste a Magaly su trabajo.

La ex primera dama de La Victoria confesó que se divirtió mucho realizando la entrevista con la salsera, según Vanessa sintió mucha confianza como si se conocieran de mucho tiempo, sin embargo era la primera vez que hablaban.

Por otro lado, confirmó que ya ha pasado la prueba de descarte del coronavirus, pero se encuentra a la espera de los resultados.

“Todos en la radio la hemos pasado, los resultados deben estar listos en estos días porque hay muchos asintomáticos. Acá nos cuidan bien y vamos súper protegidos a los asentamientos humanos para ayudar a tanta gente que lo necesita”, finalizó la ahora locutora.