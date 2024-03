Vanessa López acusa ‘Tomate’ de bajar la pensión de su hija

López señaló que no tiene comunicación directa con Barraza

En medio de una situación delicada, Vanessa López, una figura pública reconocida, expresó su molestia al recibir un documento en su domicilio solicitando la reducción de la pensión de alimentos de su hija Emiliana, de 2 mil 500 dólares, por parte de Carlos ‘Tomate’ Barraza.

López se mostró muy fastidiada por la reducción de la pensión de alimentos de su hija, esperando que Barraza comprenda los gastos que implica criar a una niña pequeña. Además, señaló que la falta de comunicación directa con Barraza es una decisión tomada por él mismo. “Cero. No tengo comunicación con él porque así lo desea. Para mí, solo es el padre de mi hija”, explicó.

La actitud de Barraza fue calificada por López como “totalmente miserable”, destacando que la pensión actualmente cubre los gastos de su hija desde que se separaron. “Emiliana tiene ese monto (2 mil 500) desde que nos separamos, es ilógico que no quiera pasarle lo que le corresponde. Al contrario, creo que debería subirle (la pensión) porque a veces no alcanza”, expresó.

López también mencionó su situación laboral, desmintiendo rumores sobre su empleo. “A pesar de los rumores de que ya no trabajo en la radio, gracias a Dios no me falta trabajo y con una presentación ya cubro la pensión de mi hija”, afirmó.

Por otro lado, Vanessa López compartió que disfrutaron mucho del cumpleaños de Emiliana, con una temática de Barbie, pero Carlos ‘Tomate’ Barraza no asistió al evento, ya que estaba de luna de miel con su novia.