Utiliza la energía del Feng Shui para brindar armonía a tu hogar

Originada hace más de 3,500 años en China, el Feng Shui es una filosofía que busca el equilibrio de la energía vital de la persona, a través de la distribución, la decoración y la orientación de los espacios en los que se desarrollan las actividades cotidianas, como en el hogar o el lugar de trabajo u ocio.

Elimina las cargas pesadas con este método oriental ideal para atraer todo lo bueno

Seguramente has escuchado hablar muchas veces sobre el Feng Shui para el hogar o de la importancia e influencia que tiene el orden de tu casa para hacer que fluyan energías positivas en la misma y por lo tanto en tu vida. En este sentido, el Feng Shui supone que no sólo nuestras acciones y pensamientos influyen en nosotros, sino que también lo hacen el espacio que nos rodea y los objetos que en él se encuentran.

CONSEJOS

Deshacerse de todo lo viejo:

Para que renovar las energías de tu hogar sea posible, primero deberás deshacerte de todo lo viejo, es decir, de todo aquello que ya no sirva, de todo lo que esté roto o de lo que ya no utilices. Deshazte también de los objetos que no tengan una función clara y que por lo tanto salen sobrando en tu casa.

Según el Feng Shui, los objetos tienen vida debido a todas las energías que absorben y que se concentran en ellos según la historia detrás de cada uno, por eso acumular objetos inservibles u objetos que traen malos recuerdos no hará más que evitar que la energía positiva fluya en tu hogar.

Ordenar y simplificar:

Una vez que te hayas deshecho de todos los objetos viejos e inservibles deberás ocuparte de acomodar correctamente aquellos en buen estado. Para ordenar tu casa según el Feng Shui, deberás guardar cada objeto en el mismo espacio o habitación en el que se utiliza y que por lo tanto contiene energías afines.

Al igual deberás organizar bien tus cajones y armarios. El fin es que cada espacio de tu hogar se encuentre ordenado para permitir que la energía circule. Si, por el contrario, existe desorden en tu hogar, éste se convertirá en un obstáculo para que la energía fluya haciendo que se estanque.

Ordenar según cada habitación:

Para organizar tu casa según el Feng Shui, deberás tratar cada habitación de forma independiente. De esta manera permitirás que la energía positiva fluya correctamente en cada espacio de tu hogar. Trata de ordenar cada habitación según su finalidad. Por ejemplo, la sala de estar es el centro del hogar y de las relaciones sociales, por lo que ésta debe inspirar tranquilidad a todos los habitantes y visitantes.

Para este ejemplo, el sofá es el elemento principal, por lo que se debe cuidar su acomodo; es recomendable que éste se encuentre pegado a una pared y evitar que quede a espaldas de la puerta de entrada a la habitación. Asegúrate de acomodar con cuidado todos los elementos de cada habitación según sea su propósito.

Hacer una limpieza profunda:

Para limpiar por completo tu casa de energías negativas es necesario realizar también una limpieza física.

Para limpiar, elige productos que le otorguen un aroma agradable a tu hogar y que se asocie con la relajación y la armonía; un ejemplo puede ser el olor a lavanda. Recuerda que para que tu casa siempre esté en armonía es necesario que realices este tipo de limpieza constantemente.

Debes hacer una limpieza de todo aquello que no se ve. Ésta se puede realizar con el humo del incienso, de preferencia con aroma a sándalo, palo santo o eucalipto.

De acuerdo con el Feng Shui, el humo del incienso limpiará y purificará cada espacio de tu hogar eliminando todas las malas energías. Al final deberás abrir las ventanas de tu casa para permitir que las energías se renueven por completo. Es recomendable hacer esta limpieza energética en cada cambio de estación.

LA AYUDA DE LOS TALISMANES:

A través del Feng Shui también podemos potenciar habilidades y virtudes personales, como la lucidez, la intuición, la sabiduría y la capacidad de organizar y ejecutar oportunamente nuestras acciones. Todas estas funciones son importantes para poder concretar las metas del año. Estas fortalezas se pueden estimular desde la energía que emiten los talismanes.

Dragón chino: Es emblema de la buena fortuna y una de las criaturas celestiales más importantes del panteón chino. También representa el poder espiritual. Su ubicación en el Este de la casa o del living es ideal para nutrir nuestro sabio interior.

Pi yao: Este animal fantástico, es hijo del Dragón del Cielo, según cuenta la leyenda. Si este año colocas una figura de un Pi yao en el sur de tu casa, estarás protegido. Pero no puede colocarse si en este lugar se encuentra el baño, la cocina o dormitorio.

Chi lin: Representado con cuerpo de caballo, cabeza de dragón y escamas de pez sobre su cuerpo. También conocido como el Unicornio Chino, es capaz de atraer energía de prosperidad, buena salud y protección. Una posibilidad es colocarlo este año en el sector Norte de la vivienda (excepto si hay un dormitorio o cocina) y en lugares de trabajo.