Uno de los eventos más esperados del cine esta próximo

La 77º edición del Festival Cannes mezcla las industrias del cine y la moda, convirtiéndose en uno de los eventos más esperados

En esta edición del festival de Cannes se contara con la presencia de más invitados que el año pasado. compitiendo con otros festivales como el de Venecia por ver quién trae más estrellas en la temporada de premios, esta edición promete grandes películas y estrenos. Desde el estreno mundial de títulos comerciales muy esperados como Furiosa: la continuación de la saga Mad Max y de grandes autores como Francis Ford Coppola, todo esto acontecerá los días 14 y el 25 de mayo en la Costa Azul.

La icónica actriz estadounidense Meryl Streep será una de las homenajeadas recibiendo la Palma de Oro de Honor por su prolífica carrera tanto en Hollywood como en muchas de las películas presentadas en el festival. Pero no será la única, George Lucas también recibirá su merecido premio. Por su trayectoria, dirigiendo la saga de Star Wars sumándose a la lista el conocido Studio Ghibli japonés, con sus películas El viaje de Chihiro y la mas reciente La chica y la garza también estan incluidas.

La sección Cannes Classic presentará las restauraciones de grandes películas de la historia del cine como Napoleón de Abel Gance y rendirá tributo a otras cintas de culto como las películas española Tasio de Montxo Armendáriz, Los paraguas de Cherburgo, Johnny cogió su fusil, Gilda o París, Texas. algo que destacara este año es el regreso del actor Kevin Costner a la dirección con su proyecto Horizon: An American Saga, y le sigue la nueva entrega de la saga Mad Max, Furiosa con la versión de spin-off protagonizado por Anya Taylor-Joy. No es por desmerecer a todos estos grandes pero gran parte de las miradas estarán dirigidas al autor de la saga El Padrino Francis Ford Coppola. Quien en sus primeros años fue todo un triunfador en el certamen francés, llegando a ganar en distintas ediciones dos Palmas de Oro en los años 70 con Las cintas Conversación y Apocalypse Now. Y ahora podría volver a llevarse una palma con Megalópolis, si es que lo consigue, será recordado como uno de los autores más premiados del festival.

El festival es mayormente conocido por albergar a las estrellas en su noche de próximos estrenos, y premiar a sus actores, guionistas y directores. y otros en sus categorías denominadas. Pero no solo la cinta es lo que cuenta en este gran evento de talla mundial, El factor de la moda se hace presente desde el momento en el que la fecha del festival es anunciada y cobra vida cuando los famosos pisan la alfombra roja deslumbrando con sus impecables y llamativos trajes y vestidos.

No solo abordan celebridades del cine, modelos, cantantes y hasta parejas de futbolistas de talla mundial acuden al evento aunque no tengan nada que ver con la industria del cine, algunos son invitados y otros simplemente van para pavonearse ante las cámaras. Y es que este es uno de los eventos a todo lujo que se realizan en el año.