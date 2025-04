Universitario no pudo en su visita a IDV

Los ‘merengues’ no pudieron concretar las chances de gol que tuvieron en Quito y consiguieron su segunda derrota en la Copa Libertadores.

Una nueva noche de Libertadores se tiño de negro para Universitario de Deportes. En un partido, donde el equipo dirigido por Fabian Bustos generó varias chanses de gol y ninguna logró entrar. Es la segunda derrota consecutiva en el torneo para el cuadro crema. No pudo aprocechar el empate sin goles entre River y Barcelona de Guayaquil, su próximo rival.

El único gol del encuentro lo anotó Jordy Alcívar a los 82′ de la parte final, tras un soberbio remate desde fuera del área que dejó sin chances al portero Sebastián Britos, que solo voló para la foto. Cabe señalar que Alex Valera tuvo varias chances para marcar, pero no estuvo fino en el área rival.

Universitario tendrá un duro encuentro el fin de semana cuando reciba a Melgar en el Monumental por la octava fecha adel torneo local. La ‘U’ enfrentará al líder absoluto del torneo domestico sabiendo que ha ganado todos sus partidos. Tiene que lograr un triunfo para subir los ánimos en el vestuario merengue.

Fabián Bustos tiene que mejorar la definición de sus jugadores. El equipo genera muchas chanses pero no marca. El mal momento de sus delanteros tanto de Valera como de Churín hacen que el equipo no pueda ganar. Le pasó ante River en la primera fecha y le sucedió ante Alianza Lima en el clásico donde Alex Valera tuvo un mano a mano y no supo que hacer.

En la siguiente fecha de la Libertadores, enfrentará a Barcelona de visita. Un partido que definirá el futuro del equipo peruano en el torneo internacional.