Universitario ganó pero queda afuera de la Libertadores sub20

La ‘U’ no pudo clasificar a la semifinal del certamen Conmebol, pese a que superó por la mínima diferencia al equipo colombiano.

Universitario de Deportes se enfrentó a Fortaleza en la última fecha del Grupo B, con la ilusión de clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores Sub 20 2025. El equipo dirigido por Jorge Araujo hizo su labor ganándole a los colombianos, pero no pudo conseguir su objetivo por un insólito motivo.

La ‘U’ llegó a la jornada final con muchas chances de avanzar a las semis. Necesitaba un triunfo ante el cuadro ‘cafetero’ y que Belgrano pierda o empate ante Metropolitanos FC. Lo primero sí ocurrió, mientras que lo segundo no y fue lo que terminó relegando al conjunto peruano en la tabla de posiciones de su serie.

Los dirigidos por Jorge Araujo vencieron por la mínima diferencia a Fortaleza con un gol de su lateral izquierdo Junior Díaz a los 54 minutos de juego tras un remate casi sin ángulo. De ahí en adelante, supieron mantener su ventaja y se quedaron con el triunfo en el Estadio Ypané.

A la par, el cuadro argentino y venezolano se enfrentaron en el Gunther Vogel. Metropolitanos comenzó ganando, pero no supo mantener su ventaja y Belgrano lo remontó y terminó goleando 4-1. De esta manera, el ‘Pirata’ se quedó en el primer lugar, mientras que Universitario con la segunda casilla por un punto de diferencia.

Tras no alcanzar el liderato del Grupo B, Universitario de Deportes aún tenía esperanzas de clasificar a la semifinal como el mejor segundo de la fase de grupos. Para definir ello, había que compararlo con los otros segundos del Grupo A y Grupo C. Según los criterios de desempate en el reglamento de Conmebol, se debía evaluar la diferencia de goles. Danubio anotó 7 tantos, mientras que Universitario solo pudo festejar en cuatro ocasiones a lo largo de la fase de grupos. Por esa razón, el equipo de Jorge Araujo quedó eliminado de la Copa Libertadores Sub 20 2025.