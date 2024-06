Tula Rodríguez responde críticas por conducción en Inti Raymi

Detractores expresaron su descontento por su performance y el salario de 32,600 soles que recibe la actriz por ser figura de TV Perú, el canal del Estado peruano.

La conductora de televisión Tula Rodríguez ha sido objeto de críticas tras su participación en la fiesta del Inti Raymi en Cusco, junto a Manolo del Castillo. Durante la presentación, Rodríguez expresó su desconocimiento sobre la tradicional ‘Fiesta del Sol’, lo que generó una ola de comentarios negativos.

Tula Rodríguez agradeció la oportunidad de ser parte de la transmisión, destacando la importancia de los especialistas que la acompañaron. “Gracias por este momento que me han permitido humildemente, es la primera vez, estoy en un proceso de aprendizaje y no me queda más que decir gracias. Es por eso que hemos tenido profesionales a la altura que nos puedan dar información veraz”, declaró.

No obstante, las críticas se intensificaron después de que Magaly Medina revelara en su programa la elevada cantidad que el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) pagó a Rodríguez por su participación. La conductora utilizó sus redes sociales para hablar sobre su experiencia, evitando responder directamente a las críticas y enfocándose en destacar lo bien que la había pasado.

Críticas de Magaly Medina

En el programa del 25 de junio de ‘Magaly TV La Firme’, Medina lanzó una feroz crítica hacia Rodríguez y la gestión financiera del IRTP. Medina se mostró sorprendida y descontenta con el salario de 32,600 soles que Rodríguez recibió como conductora del Inti Raymi. Cuestionó si este pago incluía su salario regular o si era adicional por el evento en Cusco.

Medina también criticó a Rodríguez por su falta de preparación para el evento, señalando que era inaceptable que una conductora contratada para un evento tan emblemático no se preparara adecuadamente. “Si te contratan para que vayas a animar algo tan emblemático como el Inti Raymi de nuestra capital imperial, lo mínimo que haces es aprender antes de subirte al avión. Por lo menos googleas, lees un par de libros de historia, te lees todo lo que hay sobre ello y vas bien preparada. Así no haces el papelón que hizo,” afirmó Medina.

La participación de Rodríguez en el Inti Raymi ha generado una mezcla de reacciones en las redes sociales, con muchos usuarios cuestionando su preparación y el manejo financiero del evento por parte del IRTP. Las críticas de Medina han amplificado el debate sobre la profesionalidad y la responsabilidad de los conductores de televisión en eventos culturales importantes.

Rodríguez, por su parte, ha optado por no responder directamente a las críticas y continuar con sus actividades, manteniéndose activa en sus redes sociales y compartiendo momentos de su vida profesional y personal.

