¿Jefferson Farfán acepta entrevista con Magaly Medina?

Jefferson Farfán señaló que no aceptaría ir al programa de Paco Bazán y no negó la posibilidad de poder ir al programa de Magaly Medina. ¿Se viene la entrevista?

Hace unos días, Jefferson Farfán compartió más detalles sobre la entrevista que iba a realizar con Magaly Medina. Sin embargo, en la reciente edición de su podcast "Enfocados," donde tuvo como invitado a Leao Butrón, señaló que preferiría ir al programa de la popular 'Urraca' antes que al de Paco Bazán, con quien ha tenido varios enfrentamientos mediáticos.

Durante la conversación con Roberto Guizasola y Butrón, Farfán descartó completamente la posibilidad de asistir al set de “El Deportivo en otra cancha” y, en cambio, sugirió que podría considerar una aparición en “Magaly TV, la firme.”

El último episodio del podcast “Enfocados” causó gran revuelo en las redes sociales. Durante la entrevista con Leao Butrón, Farfán no desaprovechó la oportunidad para burlarse de Paco Bazán y dejó abierta la posibilidad de asistir al programa de Magaly Medina. El enfrentamiento entre Farfán y Bazán ha sido tema de conversación durante semanas, e incluso Magaly Medina había desafiado al exfutbolista a tener una entrevista con Bazán. Sin embargo, Farfán sorprendió al declarar que preferiría ir al set de la ‘Urraca’.

“Yo creo que prefiero ir donde la madrina que donde él,” expresó Farfán, sugiriendo un posible encuentro con Magaly Medina.

Farfán también se burló de la carrera de Paco Bazán, recordando las diferentes facetas en las que ha participado el conductor de televisión y dejando claro que nunca lo invitaría a su podcast. “No vas a venir. Acá no traemos bultos. No puede venir cualquier pisa paja. No vas a venir. Se ha ido a quejar con su madrina (Magaly Medina),” añadió Farfán.

Paco Bazán Responde a Jefferson Farfán

En uno de los programas de Magaly Medina, Paco Bazán respondió a Jefferson Farfán. Bazán comentó que el exfutbolista se habría incomodado con él por críticas anteriores. “Él está molesto conmigo porque he sido crítico con él en momentos determinados. En mi caso hay un código de fútbol, nos estamos lanzando dardos futboleros,” explicó Bazán, quien describió el podcast de Farfán como una extensión de la camaradería del vestuario futbolístico.

Durante su participación en el programa “Enfocados,” Farfán causó controversia al declarar que no conoce a Paco Bazán. Con tono sarcástico, cuestionó los logros del exarquero a lo largo de su carrera futbolística. “No lo conozco. De él no puedo opinar porque no lo he visto. A mí háblame de galácticos, a mí no me hables de ‘pisa pajas’. Quiero que me digas, ¿le ha metido 90 minutos de Libertadores?, ¿El Porvenir?, ¿Champions League?, ¿UEFA?, ¿Mundial? Cállate m*****,” comentó Farfán.

