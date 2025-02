Trump y Macron no alcanzan acuerdo

Presidente de Estados Unidos solo coordinará paz en Ucrania con Putin

Pese a que Donald Trump trató con calidez diplomática a Emmanuel Macron, el presidente estadounidense rechazó la propuesta de incluir a Volodimir Zelensky y Europa en la mesa de negociación con Vladimir Putin para cerrar un acuerdo de paz que concluya la guerra entre Ucrania y Rusia.

La derrota política de Macron se multiplicó en Naciones Unidas. La Casa Blanca obtuvo una victoria geopolítica en el Consejo de Seguridad al lograr una resolución -apoyada por China y Rusia- que no condenaba a Moscú por la invasión a Ucrania y proponía que concluya el conflicto en Europa. Francia y el Reino Unido no rechazaron esa iniciativa redactada en el Salón Oval: se abstuvieron para no irritar a Trump.

A la misma hora que Macron y Keir Starmer declinaban en New York, Zelensky recibía el apoyo de Europa en una cumbre que organizó en Kyiv. Los líderes europeos se resisten a la estrategia de negociación de Trump, y habrá un cónclave el 6 de marzo para fijar una estrategia que contenga las decisiones unilaterales que asume Trump en Washington.

El premier británico Starmer llegará a la Casa Blanca en cuarenta y ocho horas para continuar con el reclamo de Macron, pero en Londres ya asumen que todos los esfuerzos diplomáticos serán infructuosos. Trump decidió jugar sólo, y no hay poder en Occidente que cambie sus reglas de juego.

“Creo que se han logrado muchos avances”, señaló Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca cuando le preguntaron sobre su negociación con Putin.

Y añadió “Hemos tenido muy buenas conversaciones con Rusia. Hemos tenido muy buenas conversaciones con otros países y estamos tratando de poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania”.