Trump desmiente a periódico y jura paga mucho en impuestos

El diario estadounidense The New York Times publicó el último domingo un extenso reportaje en el que asegura que Donald Trump pagó solo US$750 en impuestos federales sobre la renta en 2016, año en que ganó la presidencia de Estados Unidos.

El periódico, que dice haber obtenido documentos fiscales de Trump y sus empresas de dos décadas, también dice que el mandatario no pagó impuestos sobre la renta en 10 de los últimos 15 años.

Esto fue posible “en gran parte”, señala la investigación periodística, a que las empresas del magnate reportaron pérdidas durante años. En respuesta al artículo, Trump dijo que es “una noticia totalmente falsa”.

“En realidad pagué, pero lo verán tan pronto como mis declaraciones de impuestos estén listas“, les dijo a los periodistas después de que la información del diario saliera a la luz este domingo.

¿QUÉ DICE EL REPORTAJE?

The New York Times asegura que revisó las declaraciones de impuestos vinculadas a los negocios de la empresa Trump Organization (Organización Trump) desde la década de 1990, así como sus declaraciones personales de 2016 y 2017.

Afirma que Trump pagó solo US$750 en impuestos sobre la renta tanto en 2016 como en 2017. En una declaración en 2018, Trump dijo que había obtenido al menos US$434,9 millones en ingresos. Pero el diario cuestiona esto, pues señala que sus declaraciones de impuestos muestran que el presidente había entrado en números rojos, con US$47,4 millones en pérdidas.

El periódico también afirma que “la mayoría” de los negocios más importantes del presidente Trump, como sus campos de golf y hoteles, “reportan que pierden millones de dólares, si no decenas de millones, año tras año”.

“Esa ecuación es un elemento clave de la fórmula de finanzas de Trump: utilizar las ganancias de su fama para comprar y financiar negocios riesgosos, y luego aprovechar sus pérdidas para evadir impuestos”, escriben los periodistas Russ Buettner, Susanne Craig y Mike McIntire.

Su investigación asegura que el presidente es personalmente responsable de más de US$300 millones en préstamos, los cuales vencerán en los próximos cuatro años.

También apunta que algunas de las empresas de Trump han recibido dinero de “cabilderos, funcionarios extranjeros y otros que buscan tiempo, acceso o favores” del presidente. La Organización Trump también rechazó las acusaciones.

Alan Garten, director legal de la empresa con sede en Manhattan, Nueva York, dijo que “la mayoría de los datos, si no es que todos, parecen ser inexactos”, en respuesta a una carta que reúne los hallazgos del diario.

“Durante la última década, el presidente Trump ha pagado decenas de millones de dólares en impuestos personales al gobierno federal”, añadió Garten.

También “millones en impuestos personales” desde que en 2015 anunció su candidatura a la presidencia de EE.UU., según el directivo.

HABLA TRUMP

Donald Trump desmiente investigación del New York Times: “Pago mucho en impuestos”. En conferencia de prensa, Trump desmintió la investigación periodística en la cual se reveló el presidente no pagó impuestos sobre la renta en 10 de los últimos 15 años a partir de 2000, porque informó haber perdido significativamente más de lo que ganó. “Pago mucho y pago mucho en impuestos estatales sobre la renta”, aseguró Trump.

Además, agregó que está dispuesto a dar a conocer sus declaraciones de impuestos una vez que ya no esté bajo la auditoría del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), que según él “me trata mal”.

El presidente se negó repetidamente a responder cuánto había pagado en impuestos federales en la sesión informativa y abandonó cuando le fueron formuladas las preguntas de Jeremy Diamond de CNN sobre el tema.