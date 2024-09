Trump dejará política si pierde elecciones

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump manifestó que no cree que se postule nuevamente en 2028 si pierde las elecciones presidenciales de noviembre. “No, no lo creo. Creo que eso será todo. No lo veo en absoluto”, dijo Trump en ‘Full Measure’ con Sharyl Attkisson cuando se le preguntó si se veía a sí mismo postulándose nuevamente en cuatro años si no tiene éxito en noviembre.

Trump dijo en la entrevista que no había hecho ningún trato con nadie sobre posiciones en su próximo gobierno si es reelegido. Se le preguntó al expresidente qué cargos específicos pensaba que ocuparían Robert F. Kennedy Jr., Tulsi Gabbard y Elon Musk si ganara las elecciones.

“Bobby lo hará muy bien en salud y medio ambiente”, dijo Trump.

“¿Pero eso significa como Salud y Servicios Humanos?”, le preguntó Attkisson.

“No, no. No significa nada. Significa que podría ser, pero no hice tratos con nadie, porque no es apropiado hacerlo. Es demasiado pronto, pero está llegando el momento, ¿no es así?”, dijo Trump.