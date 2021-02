Transportistas piden retomar sus actividades

La inmovilización social obligatoria ha afectado diferentes rubros económicos. Uno de los sectores que no ha podido funcionar con normalidad durante esta nueva cuarentena es el de transporte interprovincial. En ese sentido, el director de la Asociación de Buses Interprovinciales, Luis Ramírez, indicó que no hay sustento técnico para decir que no deben operar.

Asimismo, dijo que han invertido en acondicionamientos de sus unidades con los protocolos del MTC, Ramírez considera que su sector es considerado como actividad esencial pero los están discriminando.

“Todo este protocolo ha sido dejado de lado. En un bus tienes mayor distancia que en un avión. No se sostiene que sea por la concentración sino que el viaje terrestre dura mucho tiempo“, manifestó