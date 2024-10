Transportistas anuncian paro nacional si no se deroga ley

Mediante un programa local, el presidente de la Anitra, Martín Valeriano, descartó que se realice un paro nacional este jueves, sin embargo, indicó que habrá huelga nacional si es que no se llega a derogar ley de Crimen organizado.

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, aseguró que su gremio no acatará un paro este jueves tres de octubre, tal y como lo aseguraron días atrás algunos dirigentes del sector.

“Se ha acordado no acatar, no ir (al paro), porque en ningún momento hemos salido a un medio a tomar esas decisiones”, aseguró tras un programa local. No obstante, el dirigente mencionó entender la postura de “algunos compañeros preocupados por lo que está sucediendo”, que se pronunciaron a favor de una nueva paralización en protesta por los casos de extorsión y sicariato que sufren las empresas de transportes en Lima y Callao.

LEE TAMBIÉN:

Asimismo, Martín Valeriano, señaló que los transportistas han acordado acatar una huelga nacional, si es que no se llega a derogar la cuestionada Ley 32108, en donde advierten que significaría un retroceso en la lucha contra el crimen organizado.

“La Ley 32108 está perjudicando a todos los ciudadanos en materia de inseguridad, dando pie a las organizaciones criminales. Si el Legislativo hace caso omiso (en la derogatoria de la citada norma), tomaremos acciones de un paro a nivel nacional”, anotó.