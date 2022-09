Trabajadores independientes pueden tener pensión y seguro de salud de por vida 

Más de 5.2 millones de personas no aportan a ningún sistema previsional, es decir, el 26 % de la población económicamente activa (PEA) se encontrará en una situación vulnerable cuando alcance los 65 años. La ONP les ofrece a estos trabajadores la opción del Aseguramiento Facultativo.

Esta alternativa permite a los independientes, sean formales o no, contar con los mismos derechos que los afiliados obligatorios: una pensión de por vida, atención médica en EsSalud, una pensión en caso de discapacidad para el trabajo, bonificación automática al cumplir los 80 años y el servicio de pago a domicilio.

En caso de fallecimiento del titular de la pensión, los beneficios se extienden a la cónyuge o conviviente, los hijos menores de edad, los hijos con discapacidad para el trabajo o los hijos mayores de edad con estudios continuos. En caso de no tener pareja e hijos, los beneficiarios pueden ser los padres.

Las condiciones para la incorporación facultativa al Sistema Nacional de Pensiones son las siguientes: No encontrarse afiliado al Sistema Privado de Pensiones, no pertenecer al Sistema Nacional de Pensiones como asegurado obligatorio, no ser beneficiario de una Pensión No Contributiva (Contigo) y no ser beneficiario de Pensión 65.

“Si el trabajador estuvo en planilla realizando aportes obligatorios y, en la actualidad, es un independiente no formal, puede seguir efectuando aportes facultativos. La ONP brinda la posibilidad de asegurar a todos los peruanos sin importar si emite o no recibo por honorarios”, detalló la institución previsional.

Leer también [AFP: Requisitos para acceder a jubilación anticipada]

El monto del aporte facultativo es el 13 % del ingreso mensual asegurable declarado por el afiliado, que no puede ser menor de una remuneración mínima vital (RMV) vigente en el periodo en el que se efectúa el aporte. A partir de mayo 2022, la RMV es igual a S/1 025 y el monto mínimo de aporte S/ 133.

La ONP brinda a los afiliados facultativos la posibilidad de realizar el pago de sus aportes mensuales en partes o regularizar los pendientes a través del servicio virtual Pago Fácil.

Para cualquier consulta sobre aseguramiento facultativo o la forma virtual de pagar los aportes, puede llamar a ONP Te escucha al (01) 634 2222, escribir al WhatsApp 913 232 414 o a la web gob.pe/ONP