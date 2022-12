Trabajadores del Banco de la Nación realizarán Paro Nacional este lunes 12

Este lunes 12 los trabajadores del SINATBAN, realizarán un Paro Nacional ante la crisis económica y laboral que viene atravesando el Banco de la Nación ya que la actual gestión, al igual que la anterior, no ha realizado ningún cambio favorable para la entidad y sus trabajadores, continuando con su política anti laboral de maltrato al personal y el injusto congelamiento de sus haberes, según lo denunció, Jorge Calderón Toro, secretario general de este gremio.

Calderón Toro manifestó ante los medios de comunicación que no se ha hecho un retiro general de los funcionarios anteriores cambiando solo al presidente del directorio, gerente general y algún otro funcionario, “quienes siguen manejando el banco a su antojo junto con el gerente del área de Legal, y algunos más del periodo pasado”.

El dirigente precisó que los principales motivos del Paro Nacional son: “no existe ningún cambio en la gestión actual y se sigue maltratando a los trabajadores los que afrontamos una grave falta de liquidez”.

“Otros de los motivos del Paro Nacional también se refiere a la fuerte hostilización diaria por la venta de productos de terceros, los mismos que fueron denunciados por nuestro sindicato, siendo las que originan demoras en la atención en ventanilla, la misma que ocasiona el malestar de los usuarios; por la manifiesta falta de personal (en muchas agencias); por las abruptas y constantes quejas de línea, sistema y bloqueos de los aplicativos, lo cual sigue generando largas colas”, precisó Jorge Calderón.

Además, dijo: “Esta alta Dirección no cumple con la Ley, con los dispositivos legales vigentes, por cuanto no paga el laudo arbitral del pliego 2019 que ha resultado a favor de los trabajadores, habiendo preferido judicializarlo, lo que denunciamos, suponiendo que es para favorecer a estudios jurídicos externos, esto afectará el patrimonio del banco, cuando es sabido que por el estudio economico-laboral entregado por el MTYPE no representa riesgo alguno y actúa en contrario, cuando es por todos conocido de la pérdida del patrimonio del BN (según los especialistas) por mas mil cien millones de soles (S/. 1,100’000,000.00)”.

Explicó que no conoce que algún funcionario de la actual administración haya hecho alguna denuncia penal a los responsables, que todavía siguen en el banco-manifestó- como: el ex gerente general y el gerente del área Legal; “sumado a esto tenemos la pérdida millonaria de la cuenta DNI que no funciona y se sigue pagando al proveedor de semejante fraude”, acotó Calderón.

“Por estas y muchas más razones de agresiones a cautelares y part time, iremos al Paro Nacional en Lima y todas las regiones el día 12 de diciembre en defensa de nuestra institución, así como nuestros derechos. Le pedimos al señor presidente Pedro Castillo su intervención haciendo respetar la Ley y para que haga los cambios necesarios para que el Banco de la Nación, no termine de colapsar. De no encontrar solución a nuestras justas demandas, seguiremos con una huelga de hambre masiva y huelga general indefinida” expresó finalmente el dirigente.