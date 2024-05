Trabajador fallecido sí llegó a reportar la fuga

La esposa de Carlos Enrique Flores Revollar, el trabajador que falleció ayer, lunes, víctima de la deflagración registrada en un grifo Primax en Villa María del Triunfo (VMT), afirmó que su pareja le había reportado sobre una anterior fuga en una tubería del referido local de expendio de carburantes y gas natural.

“Si hay un video de una fuga de una de esas tuberías y él se subió arriba para poder arreglarlo,ese video se subió a Facebook. Yo no sabía nada, recuerdo que me dijo ‘Chola te voy a enviar un video para que veas, pero no te asustes’, y vi todo eso y me asuste. Yo le decía a él que se cambie de trabajo […] que se estaba exponiendo ahí“, agregó.

El estallido provocado por la deflagración se registró aproximadamente a las 4:50 p.m. de ayer y ocasionó graves daños en casas y comercios de los alrededores del óvalo José Gálvez en VMT. Según informó Osinergmin en un comunicado, el accidente se dio cuando se abastecía a un camión cisterna de gas natural comprimido.

Leer también [Gobierno declara en emergencia 4 distritos por explosión de grifo]

Carolina informó que su esposo trabajaba como operario de planta, y entre sus funciones estaba el despacho de combustibles y “recarga de los tanques”.

“Él se encargaba de todo eso. Él estuvo trabajando años en el grifo, luego se salió y volvió otra vez, pero como operario, antes era administrador”, indicó.