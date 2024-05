VMT: Trabajador fallecido en deflagración advirtió fallas en el grifo

Carlos Flores fue la única víctima mortal del siniestro que dejó más de 40 heridos

Carolina, esposa de Carlos Enrique Flores Revollar, el trabajador que falleció en la deflagración ocurrida en un grifo Primax en Villa María del Triunfo (VMT), reveló que su esposo había reportado previamente una fuga en una tubería del local.

Carolina comentó que su esposo le envió el video de la fuga por Facebook para que estuviera al tanto, aunque ella se preocupó por los riesgos que implicaba su trabajo. “Yo le decía a él que se cambie de trabajo […] que se estaba exponiendo ahí”, agregó.

Carlos Enrique Flores Revollar trabajaba como operario de planta, encargado del despacho de combustibles y la recarga de tanques. Carolina mencionó que había trabajado muchos años en el grifo, primero como administrador y luego como operario.

Una asistente social de Primax contactó a Carolina, pero ella decidió no responder hasta contar con el apoyo de un abogado y familiares. También lamentó que el cuerpo de su esposo aún no haya sido recuperado y que no haya recibido ayuda para ello hasta la mañana del martes.

Bomberos continúan trabajos en VMT

El cadáver de Carlos Enrique Flores Revollar, de 32 años, permanece en el sitio. Una vez finalizados los trabajos, procederán con el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Central de Lima para continuar con las diligencias correspondientes.