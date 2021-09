Todo lo que necesitas saber sobre el nuevo iOS 15

La nueva actualización de Apple para sus dispositivos ya está disponible para descargar. Se presentó en el último evento del gigante de Sillicon Valley en el que se introdujo el nuevo iPhone 13.

El iOS 15 trae consigo un nuevo sistema operativo para el iPhone con muchas herramientas destinadas a mejorar la experiencia con los aparatos de Apple. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber de este nuevo software.

FaceTime

La intención de Apple es seguir dando lucha a redes sociales de mensajería como WhatsApp y Telegram, y es por esto que el iOS 15 viene con nuevas funcionalidades para sus aplicaciones orgánicas de comunicación.

En el caso de FaceTime, las llamadas de video tendrán audio espacial. Esto significa que el sonido de la voz de la otra persona saldrá de la posición de la pantalla en donde se encuentre. El objetivo es de hacer que las llamadas sean lo más reales y cercanas posibles a la realidad.

También se incorporará una parrilla para llamadas grupales al estilo de las llamadas en Zoom, y se podrán convocar reuniones e invitar a gente que tenga dispositivos Android. Una apuesta para que FaceTime entre en el mundo de los negocios.

iMessage

En lo que corresponde a iMessage, se agregan unas funciones que les gustarán a las personas organizadas. Cuando un contacto te envíe muchas fotos, te aparecerán en un collage dinámico en el que podrás arrastrar las fotos con tus dedos. Si las quieres encontrar fácilmente en otro momento, las tendrás guardadas en un folder de cosas compartidas contigo. En este folder también habrá otra pestaña con todas las noticias o playlists de música que te comparten. ¡Muy útil!

Wallet y documentos de identidad

El Wallet (billetera en inglés) de Apple permite al usuario de iPhone llevar en móvil versiones digitales de tarjetas de crédito (una función que es cada vez más popular en el mundo) y billetes electrónicos para conciertos o vuelos.

Ahora, con el iOS 15, Apple anunció que se podrán subir al sistema carnés de identidad y documentos oficiales como licencias de conducir. Por ahora será una función valida en los Estados Unidos, pero su expansión dependerá de los acuerdos que se lleguen con gobiernos de diferentes países.

Privacidad

Con relación a actualizaciones en materia de seguridad de datos, se añaden funcionalidades para evitar que los remitentes de correos enviados a través la app de mail sepan si el correo fue abierto o no. También se refuerza la privacidad de esta aplicación, ya que ocultará la dirección IP del usuario para que la ubicación de donde se envió el correo no sea localizable.

De igual manera, se elaborará un informe de privacidad que te dará un resumen de los datos e información tuya a la cual las apps del celular tienen acceso. Podrás saber si alguna app accede a tus fotos, localización o micrófono, y de esta manera, tener un mayor control de los permisos que otorgas a agentes externos.

Modo concentración

Una herramienta para trabajar o bien para descansar del celular. Similar al modo de “No Molestar”, pero esta vez con un mayor abanico de configuraciones para ejecutar esta función a la medida de cada uno.

El Modo Concentración pretende ser además un aliciente para aquellos que utilizan el iPhone como consola de juego. Con esta función, el usuario puede elegir qué notificaciones apagar durante una partida, por lo cual está pensado especialmente para todo juego que no quiere ser interrumpido. Algunos ejemplos de la utilidad de esta función se demuestran al jugar los partidos rápidos de League of Legends: Wild Rift, al ver la bola dando sus vueltas en el cilindro digital de PokerStars Casino o al pensar sobre el próximo turno en Magic: The Gathering Arena – las posibilidades son infinitas.

Gaming

Y en relación justamente a los videojuegos: Hace tiempo que el chip procesador de los iPhone permite que este dispositivo ofrezca no solo una gran calidad de imagen, sino también una jugabilidad de alta calidad y sin retrasos o pantallas congeladas.

El auge del gaming a nivel mundial obliga a que Apple siga invirtiendo en funcionalidades que mejoren la experiencia de juego, por lo cual iOS 15 ofrecerá un joystick virtual que aparecerá en la pantalla y que tiene un alto grado de sensibilidad.

Estos controles podrán ser integrados en los juegos por los desarrolladores de aplicaciones y ofrecen la posibilidad de ajustarlos a los gustos del jugador, ya sea agregando botones, separando los touchpad o pudiendo elegir un D-pad. Cada vez más opciones para los amantes de los juegos.

iOS 15 estará disponible en todos los iPhone desde el iPhone SE de 1ª generación.