Tilsa Lozano: “lo tormentoso fue que se me quiso involucrar en un triángulo amoroso”

La exvengadora Tilsa Lozano se sintió muy afectada cuando la vincularon en un triángulo amoroso con Jackson Mora y Olinda Castañeda debido a que afectaba su imagen y reputación.

Sobre su relación con Jackson Mora

“Para mí, lo tormentoso sobre ese tema fue que se me quiso involucrar en un triángulo amoroso. Puedo ser amiga de quien me dé la gana, salir con quien me dé la gana, pero el problema en sí fue que una persona, por ansias de tener titulares, me puso calificativos que no eran los correctos. (…) Por suerte eso se aclaró, pero por la vía legal va a continuar”, manifestó Tilsa Lozano.

Además, explicó que Jackson Mora fue visto en su centro de belleza porque es cliente de uno de sus estilistas y no tiene ningún problema en saludar y entablar una conversación con la expareja de Olinda Castañeda.

“Con él no tengo ningún problema. Él aclaró las cosas que tenía que aclarar porque hay muchos hombres que se hacen los locos”, señaló la empresaria,

Sus lágrimas en la entrevista de hace unos días en “El show después del show” no fueron para victimizarse.

En cuanto a las lágrimas que derramó en “El show después del show”, en una entrevista de hace varios días, expresó lo siguiente. “No es que me victimice, solo que sí me dolió que se me acuse de algo que no era. Si yo quiero ser amiga de quien me dé la gana, es una cosa, pero de ahí a que te acusen de haberte metido en una relación, es otra cosa”, remarcó.