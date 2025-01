TikTok suspende operaciones en Estados Unidos por nueva ley

TikTok anunció su suspensión en Estados Unidos, señalando como motivo la legislación que exige desvinculación de ByteDance, a pesar de las posturas del Gobierno.



La popular red social TikTok dejó de operar en Estados Unidos tras el fallo del Tribunal Supremo que avaló una ley del Congreso. La norma obliga a la plataforma a desligarse de ByteDance , su empresa matriz china, o enfrentar el cierre.

Usuarios de TikTok , que cuenta con 170 millones en EE.UU, recibió un mensaje en sus dispositivos: «Lo sentimos, TikTok no está disponible en este momento». La compañía atribuyó esta medida a la nueva legislación.

Lea también:

La postura del Gobierno de Joe Biden

A pesar de esto, el Gobierno de Joe Biden aclaró que TikTok tomó la decisión de forma voluntaria. Según la Casa Blanca , no se aplicará la ley en esta administración y su cumplimiento será responsabilidad del próximo presidente, Donald Trump .

En una entrevista con NBC , Trump declaró que «probablemente» concederá a la plataforma una prórroga de 90 días para evitar la prohibición total.

Impacto en usuarios y proveedores

Antes de la entrada en vigor de la ley, TikTok envió un aviso una hora y media antes de la medianoche del domingo. Al intentar ingresar, los usuarios encontraron un mensaje: «Tenemos la suerte de que el presidente Trump ha indicado que trabajará con nosotros en una solución ¡Permanezcan atentos!».

Además, se informó que TikTok ya no está disponible en la tienda de aplicaciones de Apple en EE. UU. La ley obliga a Apple , Google y proveedores como Amazon Web Services y Oracle a cortar relaciones con la aplicación.

Multas y restricciones

El incumplimiento de esta norma, aprobada por motivos de seguridad nacional, incluye sanciones de hasta 5.000 dólares por usuario. Esto podría traducirse en millas de millones de dólares, considerando la base de usuarios de TikTok en el país.

El viernes, TikTok advirtió que suspendería operaciones si no se garantizaba que sus socios no se enfrentarían a multas. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca , Karine Jean-Pierre , calificó el mensaje como una «maniobra publicitaria», reafirmando que el Gobierno no aplica la ley.