Taylor Swift lanzó su nuevo disco ‘The Tortured Poets Department’

Según, Taylor Swift, su nuevo álbum mezcla temas basados en sus experiencia nostálgicas y nuevos aprendizajes

Taylor Swift lanzó este viernes su decimoprimer álbum de estudio, “The Tortured Poets Department”, con el que promete impactar nuevamente con su exitosa fórmula del amor en el universo de la industria musical.

El anuncio del lanzamiento se realizó en febrero durante la ceremonia de los Grammy, donde Swift obtuvo su cuarto premio Álbum del Año.

En su cuenta de Instagram, Swift describió el álbum como “una antología de nuevas obras que reflejan acontecimientos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista, sensacional y doloroso a partes iguales”.

El título del álbum ha generado especulaciones entre los fans, quienes lo han relacionado con su expareja, el actor británico Joe Alwyn.

¿Qué contiene el nuevo álbum de Taylor Swift?

Entre los títulos de las canciones ya revelados figuran “Down Bad”, “So Long, London”, “I Can Fix Him (No Really I Can)” y “The Smallest Man Who Ever Lived”.

Post Malone y Florence + The Machine están confirmados entre los artistas invitados.

Swift ha utilizado previamente la fórmula de componer canciones inspiradas en sus relaciones pasadas, y su actual pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, ha elogiado el nuevo álbum.

En el último año, Swift ha continuado dejando huella en la industria musical con su exitosa gira mundial “The Eras Tour”, que está en camino de convertirse en la serie de conciertos más taquillera de la historia.

Además, al ganar su cuarto Grammy a Álbum del Año, Swift se consagró como la artista con más premios en esta categoría.

Con un patrimonio neto estimado en 1 100 millones de dólares, Swift se convierte en la primera artista en superar el umbral de las diez cifras gracias únicamente a los ingresos procedentes de su música.