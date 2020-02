Susy Díaz no quiere saber nada de la política

No tuvieron su inteligencia. La ex congresista de la República, Susy Díaz se animó a hablar sobre los resultados de las últimas elecciones legislativas y lamentó que varios integrantes de Chollywood, que postularon al Congreso no hayan podido asegurar una curul.

Exvedette chancó a colegas que postularon al Congreso

La ex vedette está segura que los artistas pueden hacer un buen trabajo como ella lo hizo, aunque no fue fácil pero lo logró sin gastar un sol, solo sus nalgas con el número 13. Asimismo, según la rubia, una de las cosas que hizo falta en esta campaña fue la “inteligencia” de los candidatos.

“Parece que no ha habido mucha publicidad e inteligencia. Yo tuve la suerte de ponerme el 13 y así salí elegida. ¿Faltó estrategia? Les faltó cerebro“, manifestó.

Por otro lado, Susy Díaz celebró la acogida que tuvo el Frepap en las últimas elecciones.

“Yo candidateé con el pescadito en el año 2000 con el número 69… Lo que me gusta del Frepap es que se rigen en los mandamientos… Para mi ellos son personas muy buenas y muy sanas. Las amistades que tengo del Frepap son gente sana, trabajadora y honesta“, expresó.

Asimismo, la ex veddete dejó en claro que por el momento no tiene intención de regresar a la política: “Ahorita no tengo mente en la política”, sentenció Susy Díaz.