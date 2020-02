“Tigresa” terminó su relación definitivamente

La “Tigresa del Oriente” confirmó una vez más el fin de su relación con Elmer Molocho, con quien estuvo cinco años. Esta vez dijo que es una decisión definitiva.

“De una vez tenía que terminar. Las cosas son o no son. Cuando ya se rebasa el vaso, se tiene que terminar. Tratamos de solucionar, tapar el sol con un dedo, pero ya no pude más”, dijo a los periodistas.

La cantante negó que haya existido violencia física durante la relación, pero cuando le preguntaron si hubo violencia psicológica, prefirió callarse.

“No creo (que volvamos). Ya no más, se acabó y se acabó. A veces te persiguen, pero bueno he tomado esta decisión radical. No me ha agredido físicamente, pero siempre en las relaciones hay maltratos. No me ha alzado la mano y tampoco lo hubiera permitido”, dijo.

Recordemos que esta no es la primera vez que la Tigresa del Oriente termina su ‘romance’ con Elmer Molocho ya que como se sabe él la dejó plantada en el altar meses atrás y luego de algunos meses retomaron el contacto.