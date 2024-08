Susel Paredes critica postulación y alianza de los Fujimori

La legisladora aprovechó para criticar las esferas de Fuerza Popular

La congresista Susel Paredes ha expresado su desacuerdo con la candidatura presidencial de Alberto Fujimori y la pensión vitalicia que recibe del Congreso.

En una entrevista , Paredes sugirió que la candidatura de Fujimori sería una estrategia de Fuerza Popular, ya que Keiko Fujimori no ha logrado ganar elecciones. “Como Keiko no gana nunca, necesita a Alberto en la campaña del 2026. Ahora sí necesita a su papá porque ve que sin él no gana”, dijo.

Lee también:

Susel Paredes en contra de la pensión vitalicia

Paredes también cuestionó la legalidad de la pensión vitalicia otorgada a Alberto Fujimori, quien está condenado por corrupción. “Para tener una pensión no debes tener acusaciones. Fujimori es un delincuente condenado y esa resolución es nula por ilegal”, afirmó.

Además, la congresista también criticó la falta de pago de la reparación civil que Fujimori debe al Estado, llamando a suspender su pensión. “Es una burla para los pensionarios que reciben apenas 100 soles al mes”, agregó.

Finalmente, Paredes mencionó que ha solicitado a la Fiscalía de la Nación investigar a los técnicos que prepararon el informe sobre la pensión vitalicia de Fujimori. “Ese informe tiene un sesgo político notorio. He mandado un oficio al Ministerio Público para que investigue a los técnicos responsables”, concluyó.