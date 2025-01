Surco: Balean a hombre que se resistió al robo de su vehículo

Se trata de un hombre de treinta y cinco años de edad, que se encontraba estacionado en la puerta de su domicilio cuando fue sorprendido por tres hombres armados que dispararon en su contra.

Una persona quedó herida tras un intento de asalto a mano armada registrado en la cuadra tres del jirón Pedro Irigoyen, en la urbanización El Rosedal, ubicada en el límite de los distritos limeños de Santiago de Surco y Miraflores.

En tanto, se trataría de un hombre de treinta y cinco años de edad que, conforme a las primeras versiones, se encontraba estacionado en la puerta de su domicilio. Sin embargo, fue sorprendido por tres hombres armados por resistirse al robo de su vehículo, un auto de alta gama de color blanco.

Ante ello, una vecina del lugar, brindó mayores detalles sobre lo ocurrido y afirmó que «Sí se escucharon balazos fuertes. Yo vivo acá a la vuelta. Vine corriendo y había una persona en ese auto, baleada. Me acerqué, estuve con él, tratando de darle ánimos, porque estaba todo sudado. Y se lo han llevado al Hospital Casimiro Ulloa. Ojalá esté estable«.

«La verdad, no sé qué ha pasado. No sé si ha sido un ajuste de cuentas o un asalto, porque creo que no le han robado nada. Ya la Policía hará su trabajo. Se han escuchado como siete u ocho balazos y obviamente gritos«, puntualizó.