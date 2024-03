Sunedu rechaza medida del PCM por clases virtuales

Sunedu prohibió la clases 100% virtuales para una mejora en la calidad de la enseñanza

La Sunedu no respetará decisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de permitir la enseñanza de clases totalmente virtuales en pregrado. Representantes de la entidad apelan a su autonomía estatal.

La PCM argumentó que la Sunedu no había presentado el Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR) ante la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, una herramienta para evaluar problemas públicos. También indicó que la medida no cumplía con el debido proceso y vulneraba los derechos de los estudiantes.

Sin embargo, la nueva Sunedu rechazó el informe de la PCM y afirmó que no retrocedería en la medida impuesta a las universidades. Según el excongresista Carlos Mesía, actual asesor jurídico de la institución, la Ley 31520 retiró a la Sunedu del Ejecutivo, convirtiéndola en un ente autónomo e independiente que ya no está subordinado al Ministerio de Educación (Minedu).

Por otro lado, la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap) aclara que si bien la Sunedu es un ente autónomo con pliego presupuestal, no opera como un órgano constitucionalmente autónomo como otros entes como el Reniec o la Contraloría. Exfuncionarios del Minedu también señalan que la Sunedu no puede estar completamente separada, y debería estar adscrita a algo, en este caso, a la PCM.

Esto plantea preocupaciones sobre la posibilidad de que el Congreso cree entidades autónomas con solo una ley sustantiva, cuando