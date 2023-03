SUNASS no descarta incremento en la tarifa para el próximo año

SUNASS también insidió en la brecha en cuanto al precio que pagan las familias conectadas a una red pública de agua

Para este 2023 no se prevee ningun incremento en la tarifa de agua para los usuarios de Sedapal, sin embargo, el presidente ejecutivo de SUNASS, Marco Gutiérrez no descartó un posible reajuste para el próximo año.

“El año 2024 se iba a producir un incremento previsto de alrededor de ocho puntos porcentuales y va a depender del nivel de cumplimiento de las metas que se tenga”, indicó.

NO HAY ACCESO

“Ocho de cada diez personas tienen acceso a una red pública; sin embargo, si vemos la totalidad de personas que no tienen acceso a la red pública de agua, en la zona periurbana son 1.5 millones, y en el ámbito rural son 1.5 millones, como vemos la cantidad de personas urbana es casi tan grande como la cantidad de personas que están en el sector rural”, señaló el funcionario.

Asimismo, lo que también preocupa es la cantidad de horas al día que tiene una persona según la región en donde vive. Por ejemplo, en Lima, el promedio es de 22 horas del servicio de agua, pero en Piura solo llega a 6 y hay otras zonas donde cuentan con el recurso por tres horas.

PRECIO DEL AGUA

Gutierrez también insidió en la brecha en cuanto al precio que pagan las familias conectadas a una red pública de agua con las que tienen que comprar a través de una cisterna.

“En Lima una familia promedio consume más o menos 14 m³ de agua por mes o 14.000 botellas de litro; por ese monto más el servicio de alcantarillado en promedio, una familia que está con el beneficio de un subsidio focalizado paga alrededor de 47 soles y si no está con el subsidio focalizado paga 57 soles”, explicó.

Poe otro lado, se refirió a las familias que viven en zonas donde no hay conexión a una red pública. “En una zona que no está conectada y tiene que comprar el servicio a través de un camión cisterna esta persona en promedio ya no consume 14 m3, sino 5 m3 o sea la tercera parte de una familia, pero termina pagando el doble de facturación”, finalizó.

