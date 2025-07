Sujeto que chocó contra ‘El Charrúa’ irá a penal de Cañete

Según informó el INPE, Miguel Ángel Requejo Astochado cumplirá nueve meses de prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Cañete, mientras es investigado por los supuestos delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y omisión de socorro.

Miguel Ángel Requejo Astochado, el hombre de 51 años que el pasado 2 de julio impactó su camioneta contra el restaurante ‘El Charrúa’, en La Molina, permanecerá recluido en el establecimiento penitenciario de Cañete, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). A través de redes sociales, la entidad confirmó que Requejo Astochado trasladado a dicho centro reclusorio, en cumplimiento de la disposición judicial que le impuso 9 meses de prisión preventiva.

Los días previos, permanecía en el penal Ancón II a la espera de la decisión del INPE. El pasado 6 de julio, la jueza del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina, Kharla Orellana Sánchez, acogió el pedido del Ministerio Público de 9 meses de prisión preventiva contra el imputado. Quien investigado por los presuntos delitos de homicidio calificado con alevosía, en grado de tentativa, y omisión de socorro. En agravio de cuatro personas que se encontraban en ‘El Charrúa’ al momento del impacto.

En su fallo, la magistrada consideró fundada la solicitud de la fiscalía ante la necesidad de asegurar el proceso ante un peligro de obstaculización y fuga del imputado. Ya que el sujeto huyó del lugar de los hechos una vez que estrelló su vehículo. En la audiencia, Requejo Astochado, en medio de lágrimas, alegó que había perdido sus lentes durante la gresca previa al impacto y que quedó en shock tras lo ocurrido.

«Lo siento… no estaba borracho, cuando peleé con ustedes perdí mis lentes. Yo tengo alta medida por eso es que cuando yo volví me dijeron que ya se habían ido… no sé qué pasó. Solo entré, bajé, y como no veo tuve que bajar para mirar e hice así (ademanes) y dije: ‘Diablos ¿Qué hice? y subí en shock a mi casa’ pero no lo hice nuevamente, si hubiera querido hacerles daño los hubiera buscado y eso no fue mi intención», aseveró.