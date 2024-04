¡Sueño europeo del Liverpool se esfuma en Bérgamo!

Atalanta se mantuvo contundente ante un Liverpool que no pudo explotar su fútbol

El equipo inglés, pese a vencer 1-0 al Atalanta en Italia, no pudo remontar el 3-0 de la ida y se despidió de la Europa League en cuartos de final.

Un Anfield ilusionado se vio truncado en Bérgamo. La esperanza de una remontada heroica del Liverpool se vio apagada en el Gewiss Stadium, donde, a pesar de la victoria por 1-0, el 3-0 encajado en la ida pesó demasiado.

Un gol tempranero de Mohamed Salah encendió las ilusiones. El egipcio, de penal al minuto 7, puso a soñar a la afición red con una remontada épica. La esperanza creció aún más cuando Luis Díaz se encontró solo ante el portero Juan Musso, pero este último atajó con maestría.

Sin embargo, el ímpetu inicial se fue diluyendo. El Liverpool, que no se encontraba en su mejor momento, no pudo concretar su dominio en goles. La entrada de Diogo Jota, quien había anotado cuatro goles al Atalanta en la fase de grupos de la Champions League 2021, no surtió el efecto esperado.

El Atalanta se defendió con orden y supo aguantar la presión. Los italianos, incluso, rozaron el empate con una ocasión de Aleksej Miranchuk. Al final, el marcador no se movió más y el sueño europeo del Liverpool se esfumó.

Para Jürgen Klopp, este significa el fin de su camino en las competiciones europeas con el Liverpool. El técnico alemán, que dejará el club al final de la temporada, se despide con un sabor amargo, ya que su mayor logro europeo con los Reds fue la Champions League de 2019.

Ahora, el Liverpool deberá enfocarse en la Premier League, donde marcha tercero a dos puntos del líder Manchester City. La Europa League se despide de los Reds, mientras que el Atalanta se prepara para disputar su segunda semifinal europea en la historia, tras caer en la Recopa de Europa ante el Malinas belga.

La eliminación del Liverpool deja un vacío en la Europa League, pero también abre la puerta a nuevas emociones. Los cuartos de final ya han definido a sus semifinalistas, y la competición se acerca a su final. ¿Quién se coronará campeón?

